Pedro Castillo: “Démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se manifestó acerca de los personajes políticos que critican su Gobierno y que lo acusan de cometer presuntos de corrupción durante su gestión, ante las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra.

El mandatario indicó que, a pesar de los comentarios y búsqueda de pruebas de delitos, no encontrarán evidencias, debido a que no ha cometido ningún acto ilícito. En ese sentido, indicó que los ciudadanos deben de denunciar las acciones irregulares que realicen las autoridades.

“Quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y diga ‘sí, señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’, ‘el presidente me llamó para ser director o hacer una obra, pero me pidió tanto’, ¡no lo van a encontrar!”, indicó el presidente Castillo en Pichari.

Asimismo, el mandatario indicó que los miembros de los diferentes poderes del Estado deben dejar las “rencillas” e impulsar medidas que aporten a cerrar las grandes brechas sociales del país.

“Desde acá quisiera invocar al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al resto de autoridades a que dejemos estas rencillas y echémosle una mirada al pueblo peruano. Démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país”, manifestó.

Cabe señalar que, el jefe de Estado, Castillo Terrones, participó del IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa y Seguridad Indígena del Perú – Pachacútec, en el distrito de Pichari, en Cusco.

