Pedro Castillo declarará ante la Comisión de Fiscalización, ratifica su abogado Benji Espinoza

En entrevista con Exitosa, el abogado Benji Espinoza, defensa del presidente Pedro Castillo, ratificó la declaración del jefe de Estado de responder las interrogantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre los presuntos actos irregulares que se habrían realizado durante su gestión el próximo lunes 27 de junio.

En esa línea, Espinoza aclaró que, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República “no puede ser sometido a investigación por el Parlamento”. Sin embargo, ha aceptado acudir a la citación de dicho grupo de trabajo.

“En un buen ánimo, en un clima de cordialidad y de respeto reciproco de los poderes del Estado, el señor presidente de la República va a brindar la declaración que se le pide ante la Comisión de Fiscalización”, declaró el abogado Espinoza.

Asimismo, se refirió acerca de la solicitud del congresista fujimorista Héctor Ventura de realizar la sesión del 27 de junio pública, con el fin de que las declaraciones del mandatario sean expuestas ante la población, y sobre el lugar en donde se llevará a cabo dicha reunión. El especialista indicó que “aún no se ha definido” al respecto.

“Lo que se está estableciendo, aún no definido, es la posibilidad de que el señor presidente visite el palacio Legislativo, concretamente la sede de la Comisión de Fiscalización o conforme a su investidura sea visitado y recibir a los miembros de la Comisión. Ese es un asunto aún no cerrado hasta el momento”, señaló.

Cabe señalar que, este martes 21 de junio, el mandatario Castillo indicó que declarará ante la Comisión de Fiscalización y explicó que solicitó la reprogramación de la citación, debido a que “ya había agendado” participar del XVII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa.

“Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y específicamente a este lugar y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy a las 9 am mi persona tenía que estar en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización. Me he visto en la obligación de solicitar a esta comisión para que se posponga y tendré que ir”, declaró el presidente Castillo Terrones.

