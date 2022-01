Pedro Castillo confiesa que no lee periódicos ni ve televisión

El presidente de la República, Pedro Castillo, conversó con Exitosa en lo que fue su primera entrevista con un medio de comunicación televisivo. Allí, confesó que no lee periódicos ni ve televisión porque se centra en trabajar por el bien del país.





“Yo nunca tengo tiempo para leer los periódicos […] No miro ni televisión. Yo me levanto a las cinco de la mañana y acá estoy (en Palacio) desde las cinco y media de la mañana hasta las doce de la noche, y algunos de mis trabajadores son testigos […] No hay nada qué sacar de los periódicos. Dime qué periódico me habla cuántos niños desnutridos hay en el Perú, qué ciudad está contaminada, qué está haciendo el Gobierno. Ellos tienen su propia agenda. A mí me eligió el país para gobernar”, manifestó.

Asimismo, recordó que cuando era candidato presidencial por Perú Libre algunos medios de comunicación lo atacaban, y eso, desde su perspectiva, se evidenciaba en las encuestas.





“Yo ni aparecía (en las encuestas). Tenía menos de 1%, pero hoy estoy acá. Y piensan que a mí me tiene que mover ciertas encuestas. Más que las encuestas estoy preocupado por otros temas más importantes, como el (derrame) de petróleo”, puntualizó.

Entrevista exclusiva del presidente Castillo con Exitosa

Este domingo 23 de enero Exitosa transmitirá, en exclusiva, una entrevista con el presidente de la República, Pedro Castillo. La cita, llevada a cabo en Palacio de Gobierno, será el primer diálogo del jefe de Estado con un medio de comunicación televisivo en seis meses de mandato.

Castillo Terrones conversará con Nicolás Lúcar sobre los primeros 180 días de su gobierno: sus expectativas como presidente, su relación con Vladimir Cerrón, las visitas en la casa de Sarratea, las presuntas reuniones con Karelim López y Samir Abudayeh, su Gabinete Ministerial, entre otros.

