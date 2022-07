Pedro Castillo: “Aún cuando se injuria a mi familia a diario, me someto al debido proceso”

Durante el mensaje a la Nación, el presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que se someterá al proceso judicial para esclarecer las serias acusaciones que hay en su contra, que lo envuelven en presuntos actos de corrupción, desde que iniciase su gestión en julio del 2021.

El jefe de Estado sostuvo que las críticas que recibe constantemente, tanto de la opinión público como de diversos actores políticos nacionales, “fortalecen su férrea convicción” de que el país podrá anteponerse a la crisis política que viene viviendo desde hace unos meses, en donde asegura anteponer el interés de la ciudadanía para mostrar la mayor transparencia.

“He jurado por Dios y por la Patria servir a mi país, los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, fortalecen mi férrea convicción de que nos recuperaremos de esta crisis que nos azota porque ante todo está el interés del Perú y mis compatriotas”, declaró el mandatario en el hemiciclo del Congreso.

Del mismo modo, el presidente Castillo hizo mención a que se “injuria” a su familia día a día, además de irrespetar la imagen del Gobierno peruano, pero que a pesar de eso, está dispuesto a continuar cooperando con el Ministerio Público en el marco de las denuncias que presentan los colaboradores eficaces o gente que fue parte de su entorno hacía él.

“Y aún cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir la verdad, tal como me la enseñaron mis padres, por lo que colaboraré plenamente en el marco de nuestra Constitución”, manifestó.

