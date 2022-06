Pedro Castillo aprobó otorgamiento de S/59 millones para el bono de escolaridad de profesores y auxiliares

El Presidente de la República, Pedro Castillo, suscribió el Decreto Supremo N°132-2022, que otorga S/59 millones para el bono de escolaridad a profesores y auxiliares contratados bajo la Ley de Reforma Magisterial.

“El día de hoy voy a firmar el Decreto Supremo para pagarle su derecho por bonificación de escolaridad a los maestros contratados y auxiliares de educación”, sostuvo Castillo durante el XVII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa.

Sin embargo, el Presidente Castillo anunció que se está disponiendo que se incluya el proyecto de Tranvía de Arequipa en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 del Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC).

El expediente técnico definitivo y la ejecución de la obra oscila a un monto de S/1,994 millones.

También mencionó que un objetivo es impulsar un “proyecto que regule la reactivación de las obras publicas paralizadas, empezando por Arequipa”.

Por otro lado, el mandatario informó que reprogramó la declaración que brindará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre presuntos actos irregulares en su gestión para el próximo lunes 27 de junio, debido a que “ya había agendado” asistir a la XVII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa para escuchar las demandas de la población y exponer su compromiso de atender sus necesidades la brevedad posible.

“Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y específicamente a este lugar y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy a las 9 a.m. mi persona tenía que estar en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización. Me he visto en la obligación de solicitar a esta comisión para que se posponga y tendré que ir”, declaró Castillo Terrones.

