Pedro Castillo acudió a hospital de Chiclayo a visitar a la niña que fue ultrajada

Atención. Este viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo, acudió en horas de la mañana, al hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, donde se encuentra internada la menor de tres años que fue abusada sexualmente por un sujeto en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Según declaraciones del padre de la menor, el presidente llegó a comunicarse con la familia y les brindó su apoyo moral en estos momentos, agregando que también les prometió que les facilitará la ayuda legal para que el acusado reciba la sanción correspondiente.

“El señor presidente me visitó, me brindó su apoyo moral. Me dijo que me facilitará el apoyo legal para que esa persona pague lo que le ha hecho a mi bebé. También estaba la ministra. El apoyo es para que legalmente esa persona no salga limpia de esto que ha cometido”, comentó a Exitosa.

Asimismo, el padre de la menor señaló que espera que tanto el presidente como los integrantes del Ejecutivo cumplan con estas promesas y no se olviden de su caso en los próximos días, ya que este dolor será muy grande por mucho tiempo tanto para la niña, como para la familia.

“Espero que cumplan con sus promesas y esto no quede solo en palabras, porque el daño que le han hecho a mi niña es grande. Que no se olviden de mi niña, porque esto no se va a curar de la noche a la mañana, esto demorará años, quiero que me apoyen por favor”, puntualizó.

Por otro lado, el caballero indicó que la pequeña ya está más estable y por ello, agradece a todos los grupos, organizaciones y personas particulares que le han traído regalos y afecto a la su menor hija porque así pudo ver que se ha sentido mejor.

“Ojalá ese sujeto pague legalmente, pero si no pasa eso, yo confío en la justicia divina y en algún momento lo pagará en el más allá”, sentenció.

