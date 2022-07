Pedro Castillo: “A mí no me van a encontrar en actos de corrupción”

El presidente de la república, Pedro Castillo, negó nuevamente estar involucrado en supuesto actos de corrupción, luego de la denuncia periodística contra su cuñada Yenifer Paredes, quien habría ofrecido una obra de saneamiento a los pobladores del distrito de Chadín, en Chota (Cajamarca).

Desde Comas, el jefe de Estado evitó explicar qué hacía su pariente en la mencionada comunidad, por lo que dijo esperar que el caso se esclarezca prontamente.

“Hay un tema demoledor, no es nuevo […]. Las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento”, declaró a los medios de comunicación.

“Yo estoy trabajando desde temprano, creemos importantes que nosotros seguiremos dando el esfuerzo para atender a las necesidades”, agregó.

Asimismo, el mandatario afirmó que llegó al poder para “trabajar por el país” y agradeció a la prensa exponer los presuntos actos de corrupción.

“Creo importante que más allá de estas cosas, hay que entender que estoy acá por el Perú, no he venido a dar alguna muestra de corrupción. A mí no me van a encontrar, por más que se busque, temas así, que son históricos en el Perú”, sentenció.

◼ Comisión de Fiscalización cita a cuñada de Castillo

Cabe precisar que la Comisión de Fiscalización citó para el próximo miércoles 13 de julio a Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo, tras la difusión de un informe periodístico donde presuntamente la pariente del mandatario “estaría ofreciendo obras en Cajamarca”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), acotó que la citación también alcanza a la primera dama, Lilia Paredes, y al gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., Hugo Jhony Espino Lucana.

