PCM tras derrota de la selección peruana en el repechaje: “Seguimos siendo una sola camiseta”

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó su agradecimiento a la selección peruana de fútbol por la dedicación y el esfuerzo que dio en la cancha durante el partido de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, pese a que no se dieron los resultados esperados.

A través de sus redes sociales, mencionaron que en el país seguimos siendo una sola camiseta al alentar a la escuadra nacional.

“¡Gracias, selección peruana! Reconocemos el esfuerzo y dedicación hasta esta etapa de la clasificación. Seguimos siendo una sola camiseta. ¡Arriba Perú, siempre!“, escribieron en la cuenta oficial de Twitter la PCM.

PERÚ VS. AUSTRALIA

Adiós al sueño mundialista. La selección peruana no pudo repetir actuaciones sobresalientes de jornadas anteriores y este lunes cayó ante Australia en la tanda de los penales, en el repechaje disputado en Doha.

En un partido bastante impreciso y en el que no abundaron las situaciones de gol, Australia y Perú igualaron sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Tras ello, se disputó un tiempo suplementario de 30 minutos, en donde, si bien la bicolor logró ser superior, no pudo marcar.

En los penales, Australia fue más efectivo para lograr su sexta clasificación al anotar cinco de los seis tiros. Por la bicolor, marcaron Lapadula, Callens, Flores y Tapia, mientras que Advíncula y Valera perdieron sus oportunidades.

🔴🔵El DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, lamentó no haber podido clasificar a Qatar 2022. Además, prefirió no dar detalles sobre si continuará o no al frente de Perú. “No es momento para hablar sobre eso”, precisó. pic.twitter.com/sEWtuoCon5

