PCM descarta que filtración de datos personales haya sido por PIDE: “Rechazamos las afirmaciones de Reniec”

La secretaria de Gobierno y transformación digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marushka Chocobar, rechazó las declaraciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre la filtración de datos personales por medio de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE).

En esa línea, indicó que los datos no han sido expuestos por PIDE, debido a que esta plataforma no almacena datos.

“Desde la PCM rechazamos profundamente las afirmaciones de Reniec sobre una supuesta filtración de datos a través de la plataforma de Interoperabilidad. Esto es muy claro y sencillo, no pueden filtrarse datos desde una plataforma que no almacena datos. La plataforma de Interoperabilidad del Estado no almacena datos, sirve para intercambiar, para poder simplificar administrativamente los procesos, colabora con la ciudadanía en cuanto a tener de manera oportuna su información, más no almacena datos”, declaró Chocobar en diálogo a Canal N.

Asimismo, consideró importante que las instituciones públicas se encarguen de cuidar los datos de la población. “Resulta irresponsable emitir conclusiones, además, sobre un proceso que está en plena investigación”.

Cabe señalar que, la Reniec señaló que los delincuentes “accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con este servicio, las mismas que ya fueron bloqueadas” por medio de PIDE.

Al respecto, Chocobar indicó que desconoce “las razones por las que Reniec hace una afirmación como tal” y aseguró que el Gobierno continuará con la investigación sobre la filtración de datos personales, además determinará si corresponde a un ciberdelito o si se vulneró algún sistema.

