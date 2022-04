Tras varios días de protesta en Apurímac, en donde más de una decena de comuneros ha resultado herido tras la represión policial en el marco de las manifestaciones en reclamo de tierras a la empresa minera Las Bambas, el Ejecutivo se pronunció a través de un comunicado e hizo un llamado a que se instale una mesa de diálogo.

Este viernes, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas, para que se realice una mesa diálogo el día 7 de mayo próximo a las 11:00 horas.

“Una vez logrado el diálogo e instaurada la paz y tranquilidad, se fijará la fecha para la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en la provincia de Cotabambas”, señala el pronunciamiento de la PCM.

COMUNEROS ADVIRTIERON QUE NO IBAN A DIALOGAR

Hace algunos días, en entrevista con Exitosa, el presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, reafirmó que no se retirarán de las instalaciones de la minera Las Bambas y lamentó que el presidente de la República, Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, a quienes enviaron cartas, no se hayan preocupado.

“Nos deben 180 hectáreas […] Esa es nuestra razón. Ahora que nos hagan esto a una comunidad reasentada. Ahora sí nos han declarado la guerra. No ya no hay espacio para el diálogo. Las Bambas no va. Nuestra lucha continúa”, precisó Vargas.

Acto seguido, el presidente de la comunidad señaló que ellos mantuvieron una actitud pacífica en un comienzo, pero lamentó que hayan venido a agredirlos. Incluso, señaló que evidenció la problemática al jefe de Estado pero no obtuvo respuesta. En esa línea, Edison Vargas advirtió que seguirán en pie de lucha y que vienen preparándose.

“Hemos esperado con buena voluntad, enviamos cartas al presidente Castillo y el premier y nadie se ha preocupado. Han esperado que nos masacren los delincuentes contratados de la empresa minera. Nos han declarado la guerra, estamos preparándonos”, remarcó.

