Paulina Rubio se ríe de su bochornosa presentación

El show en streaming ‘One World: Together at Home’ no solo fue ocasión de ver lo mejor de los repertorios de algunas estrellas de la música, sino también para que algunos artistas mostrasen alguna de sus debilidades en medio del encierro obligado por la pandemia del coronavirus. Paulina Rubio pertenece a este segundo grupo.

La cantante mexicana ofreció una performance, por decir lo menos, rara. Se dejó ver eufórica, sin poder articular un discurso coherente e incapaz de recordar la letra de sus canciones. Las polémicas en las redes giraban en torno de qué droga había consumido.

Las críticas fueron numerosas, por eso la misma Paulina ha debido salir a “responderlas”. Con un video ha preferido burlarse de sí misma antes que negar que estaba bajo los efectos de licor u otra droga.

En el video de “disculpa” Paulina -esta vez lúcida- intercala momentos del video bochornoso para reírse de sí misma, entonando frases de sus temas más conocidos, como “lloro nada más me acuerdo”