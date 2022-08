Patricio Suárez Vértiz listo para su “Gran Fiesta Concierto”

Prepárense porque este sábado 13 de agosto vivirás una de las mejores fiestas de tu vida. “Gran Fiesta Concierto Patricio Suárez Vértiz”, es como se ha denominado a éste show con el que el reconocido músico nacional volverá a subirse al escenario del centro de convenciones Bianca de Barranco.

“Es una satisfacción volver a subir a los escenarios después de 17 años, pero lo más emocionante, es que los fans están allí todavía y ahora son muchos más que se saben los temas de memoria y cantan todas las canciones. Fue una gran sorpresa que no me lo esperaba. Familias enteras vienen a mis conciertos, sus hijos me siguen en las redes. Es como que todo se pone en su sitio nuevamente pero multiplicado por mil”, refiere Patricio muy emocionado.

Esta fiesta-concierto se iniciará con canciones propias de Patricio Suárez, luego seguirán los éxitos de “Arena Hash” y el broche de oro, será con un emotivo homenaje al gran Diego Bertie. Y es que el fallecido actor y músico era el invitado sorpresa.

“Con Diego ya habíamos ensayado los dos temas que íbamos a cantar juntos, es más, yo iba a estar en su concierto de La Estación y él me devolvía la visita en Bianca, estaba muy feliz por haber vuelto a la música”, comenta emocionado Patricio.

Por otro lado, Suárez Vértiz mencionó que el lanzamiento del nuevo disco vinilo de “Arena Hash”, está siendo todo un éxito en ventas. “Arena Hash grabó dos producciones, la primera se llamó “Arena Hash” y fue en vinilo allá en 1988, después salió una segunda producción titulada “AH AH AH” pero se editó solo en cassette. Muchos fans se quedaron con las ganas y ahora, después de 30 años, podrán sacarse el clavo. Esta nueva edición en vinilo es super, suena espectacular y tanto la carátula como el disco están increíbles. “Disco Centro” tomó la batuta en este relanzamiento, pues recibían el reclamo de los fans”.

Para lo que queda del 2022, el reconocido músico, refiere que seguirán con otros importantes proyectos, pues no esperaba que un relanzamiento diera sus frutos tan rápidamente. “Es un hecho que estamos bendecidos”, puntualiza.

DATOS:

“GRAN FIESTA CONCIERTO PATRICIO SUÁREZ VÉRTIZ”

DÍA: Sábado 13 de Agosto

HORA: 9:00 p.m.

LUGAR: Centro de Convenciones Bianca de Barranco (Av Grau 135)

ENTRADAS: Joinnus (https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-gran-fiesta-concierto-49749)

