Patricio Suárez Vértiz lanzará nuevo disco vinilo de “arena hash”

Repite el plato. Después del éxito que fue su presentación, el pasado mes de julio, en el centro de convenciones Bianca de Barranco, el reconocido músico Patricio Suárez Vértiz se prepara para otro espectacular show denominado “Fiesta concierto entre amigos con Patricio Suárez Vértiz,” que será el próximo sábado 13 de Agosto en el mismo escenario.

Y es que este año 2022, ha significado para Patricio un importante retorno a su carrera musical, ya que está anunciando el lanzamiento de un nuevo disco, en vinilo y de colección, con los éxitos de la mítica banda “Arena Hash”. De la misma manera, se siente muy feliz, porque su canción “Disco Bar” es parte del soundtrack de la película “Cosas de amigos” que ya está en el cine a nivel nacional.

“Es una satisfacción volver a subir a los escenarios después de 17 años, pero lo mas emocionante, es que en realidad los fans están allí todavía y ahora son muchos más que se saben los temas de memoria y cantan todas las canciones. Fue una gran sorpresa que no me lo esperaba. Familias enteras vienen a mis conciertos, sus hijos me siguen en las redes. Es como que todo se pone en su sitio nuevamente pero multiplicado por mil”, refiere Patricio muy emocionado.

Acerca del concierto del sábado 13, Patricio explica que se trata de un show completo con pantalla gigante, luces, efectos especiales y un super escenario con pasalera. “Tendremos invitados sorpresas, para ofrecer al público más de lo que se espera y en eso radica el éxito de nuestros conciertos”.

Para los miles de seguidores de “Arena Hash”, Patricio está anunciando el lanzamiento de un nuevo disco vinilo. “Arena Hash grabó dos producciones, la primera se llamó “Arena Hash” y fue en vinilo allá en 1988, después salió una segunda producción titulada “AH AH AH” pero se editó solo en cassette ya que el vinilo había quedado atrás para ese momento. Muchos fans se quedaron con las ganas y ahora, después de 30 años, podrán sacarse el clavo. Esta nueva edición de “Arena Hash” en vinilo es super, suena espectacular y tanto la carátula como el disco están increíbles. Disco Centro fue quien tomó la batuta en este relanzamiento, pues recibían el reclamo de los fans para que se realizase esta producción en vinilo”.

Los temas que se incluirán en este disco, que de hecho será de colección y de tres colores (negro, rojo y sicodélico), son los ya exitosos “Y es que sucede así”, “A ese infierno no voy a Volver”, “Cómo te va mi amor”, “El rey del ah ah ah”, “El túnel del bus” Y muchos más que fueron hits. Cabe mencionar que en las tiendas de vinilos, los de Arena Hash, están entre los más cotizados del mercado.

