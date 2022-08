En entrevista con Exitosa, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció acerca de las más recientes declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, en donde daba un ultimátum al Congreso indicando que buscará un consenso por última vez.

Durante el diálogo con Karina Novoa, en el programa ‘Informamos y Opinamos’, la legisladora expresó que la actitud del jefe de Estado “no es apropiada” y que reitera su mecanismo de “pechar” al Congreso de la República. Además, indicó que la negativa del Parlamento para que pueda asistir a la toma de mando del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue el impulso del mandatario para expresarlo lo señalado.

“El presidente ha tenido algunas expresiones que no son apropiadas en el sentido de hacer, una vez más, ese mecanismo de ‘pechar’ al Congreso. Creo que el presidente está muy molesto porque el Congreso, en el ejercicio de su función, no le dio la autorización para su viaje. Eso es lo que le ha significado esa incomodidad, que hizo que reaccione de esa manera”, declaró a nuestro medio.

Juárez habló precisamente de esa controversial decisión por parte del Legislativo, alegando a que no había forma de negar una crisis ministerial durante el transcurso de la semana pasada, debido al anuncio de Aníbal Torres de dejar a disposición su cargo como titular de la PCM.

“No puede negar que existía una crisis en el gabinete (ministerial) en ese momento. Una crisis generada por la puesta a disposición del cargo del señor Aníbal Torres. No había un gabinete, no se sabía si es que iba o no iba a recomponer con otro presidente del Consejo de Ministros. Son problemas generados por él mismo (Pedro Castillo) y que al Congreso le significa una incertidumbre en donde no sabemos qué puede pasar”, manifestó.

