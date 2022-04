Patricia Juárez asegura que presentarán un proyecto ley “para el recorte del mandato presidencial”

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) afirmó que la bancada de Avanza País está trabajando en un proyecto de ley para recortar el mandato del presidente de la Republica, Pedro Castillo.

“De acuerdo a lo que he escuchado, existe por ahí un proyecto de ley que se va a presentar para el recorte del mandato del presidente de la República”, dijo en diálogo con Canal N.

También puedes leer: Alva califica de “inconstitucional” proyecto de Castillo para referéndum sobre nueva Constitución

De esta manera, la también presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso dijo que este proyecto de ley solo recortaría el mandatado presidencial y no el congresal.

Según indicó, la actual crisis política ha sido generada “solo por el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, consideró que “no se deberían ir todos”.

“Yo no estoy de acuerdo con que se vayan todos. Yo creo que nosotros en el país tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones funcionen“, sostuvo.

“En este momento hay un problema generado por el Ejecutivo que nos ha puesto en una situación gravísima como la que estamos con sus designaciones, graves escándalos de corrupción. Creo que la responsabilidad es de Castillo y él tiene que asumir las consecuencias de esto”, agregó.

Nueva Constitución

La legisladora también se pronunció sobre el anuncio del jefe de Estado sobre la presentación de un proyecto de ley que busca incluir una cédula en la próximas elecciones regionales y municipales para consultar a la población si está de acuerdo o no con una nueva Constitución Política,

“No tiene ningún sentido presentarlo porque no se enmarca en la Constitución. La Constitución no prevé su cambio”, sostuvo.

Indicó, además, que el camino legal sería que “se recolecten firmas (a favor del cambio de la Carta Magna) y acudan al Congreso para que se apruebe o no realizar un referéndum” para convocar a una Asamblea Constituyente.

Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo anunció este último viernes la presentación de un proyecto de ley al Parlamento para consultar a la población sobre si está de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna, que reemplace a la de 1993.

También te puede interesar: Yonhy Lescano: “Los políticos preferidos del sistema están repitiendo la propuesta que hicimos de adelantar las Elecciones”

Más noticias en Exitosa: