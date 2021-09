Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, dio positivo a la COVID-19

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, anunció este jueves que dio positivo a la COVID-19.





“Efectivamente, he dado positivo para COVID-19, por lo que me encuentro de manera preventiva cumpliendo la cuarentena correspondiente en casa, lo que no significa que hemos dejado de trabajar. Todo lo contrario, con más fuerza, a través del trabajo remoto”, indicó al diario Correo.





Pese a encontrarse infectada con el SARS-CoV-2, la legisladora informó que se viene reuniendo con organizaciones de mujeres de diversas partes del país y con organismos internacionales con el fin de informar “sobre la crítica situación que vivimos en el Perú en la defensa de los derechos de la mujer y el riesgo que corre las políticas públicas de equidad con la actitud del presidente Pedro Castillo, quien no desea reconformar su Gabinete con uno que respete la paridad de género y manteniendo a un premier con características de personalidad misógina”.

“Como corresponde, también hemos implementado inmediatamente los protocolos de bioseguridad tanto en la oficina congresal como con todo el personal con el que laboro diariamente. Seguimos participando también de manera remota de las comisiones y reuniones que me corresponden como tercera vicepresidenta, puesto que ni el Covid-19, ni otros obstáculos nos detendrá en nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres”, agregó Chirinos Venegas.

Como permanece en cuarentena en su domicilio, Patricia Chirinos confirmó su ausencia en la semana de representación en la región Callao; no obstante delegó a los integrantes de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales para que se reúnan con todas las juntas vecinales y programas sociales de dicha zona.

“Y de manera remota yo también pueda atenderlos; estoy al tanto de todo lo que pasa día a día en mi región”, concluyó.

