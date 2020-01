Pasos para que este 26 de enero no anulen tu voto

A seis días de las elecciones parlamentarias, muchos se preguntan ¿por qué votar? La respuesta es que mediante el voto se elegirá a los candidatos que se encargarán de fiscalizar a los gobernantes que manejarán el presupuesto reunido con los impuestos de todos, así como a sus representantes que revisarán y aprobarán dicho presupuesto.

-En el cuerpo de la cédula de votación aparece el nombre de la organización política en letras de color negro, al lado izquierdo, y al lado derecho el símbolo de la organización política impreso a full color, seguido de dos recuadros con fondo blanco para el voto preferencial.

-También aparece impresa la instrucción al elector: “Marque con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo de su preferencia”.

Cabe precisar que en la elección congresal se elige por organización política y por voto preferencial. Esto significa que solo se podrá votar por una organización política marcando con un aspa (X) o una cruz (+) sobre su símbolo.

Hay que tener presente que en la cédula de votación no aparece la foto del candidato sino el símbolo del partido.

También es válido que los ciudadanos marquen el símbolo de una agrupación política mas no especificar el número. De ser así, el voto se valida y va a sumar a la organización política elegida. También se especifica que no hay problema si la cruz o aspa sobrepasa el cuadro, lo importante es que esté dentro del mismo.

¿Cómo sufragar correctamente?

-Hay que tener presente que un voto es considerado inválido o nulo si el elector escribe en la cédula alguna palabra, frase u alguna marca; como también será considerado inválido si el presidente de mesa no ha firmado el reverso de la cédula de sufragio.

-Si el elector quiere hacer uso del voto preferencial, debe marcar en el recuadro correspondiente el número de uno o dos de los candidatos del mismo partido; y será considerado nulo si el votante marca los recuadros de postulantes pertenecientes a organizaciones diferentes.

-Además, el voto debe ser confidencial y será decisión de los miembros de mesa si anulan o no en caso se advierta alguna anomalía en el acto electoral.

¿Favorece a alguien un voto en blanco o nulo? En este caso no favorece a nadie, por lo que la especialista de la ONPE recomienda a la población informarse para tomar la mejor decisión posible en estas elecciones de enero 2020.

*No olvides que:

-Está prohibido impedir, coactar o perturbar el sufragio de los ciudadanos.

-No se puede portar armas desde el día anterior de los comicios y hasta un día después de realizadas.

-No está permitida la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 a.m, del sábado 25 de enero hasta las 8:00 a.m. del lunes 27.

-Desde el viernes 24 no se podrán realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político y se suspende toda propaganda electoral,

-Hay que tener a mano la línea gratuita 080079100 de la ONPE o la web www.onpe.gob.pe o escribir un correo a informes@onpe.gob.pe donde absolverán cualquier duda o reclamo. La comunicación es en castellano y quechua.