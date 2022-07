Pasión Dávila: En estos momentos no hay condiciones para debatir la Bicameralidad ni la Asamblea Constituyente

En diálogo con Exitosa, el congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Pasión Dávila, aseveró que no es el momento adecuado para que el Congreso de la República debata sobre el retorno a la Bicameralidad o la implementación de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política.

“En estos momentos no hay condiciones políticas. Nuestro pueblo está interesado en otras acciones importantes como la crisis económica, falta de trabajo, la delincuencia o la corrupción”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

También puedes leer: Adriana Tudela sobre bicameralidad: “No porque el Gobierno sea incapaz, el Congreso debe dejar de promover reformas”

El legislador mencionó que si bien el retorno al sistema bicameral traería beneficios, no es el momento de que el Poder Legislativo haga este tipo de reformas constitucionales.

“¿Qué hacen en un momento no adecuado debatiendo la bicameralidad? Puede ser mejor y se ha demostrado en la historia de los países, pero, en estos momentos, no. Ni para decir lo de la Asamblea Constituyente; la gente quiere ver los resultados de trabajo del Congreso y del Ejecutivo”, señaló.

El parlamentario también se pronunció por la baja popularidad del Poder Legislativo y señaló a que esto se debe a que el Congreso está priorizando su labor fiscalizadora antes que su deber de legislar.

En esa línea, propuso que se evalúe el trabajo de cada congresista para conocer cuántos proyectos de ley han presentado desde el inicio del periodo parlamentario.

“¿Cómo no nos va a mirar mal el pueblo? Hay que evaluar a todos los congresistas; a ver cuántos proyectos han presentado, cuántos han aprobado y cuántos han beneficiado al pueblo“, añadió.

Cuestionó también que, en lo que va de los plenos, la Mesa Directiva ha tratado de poner en agenda temas que no son de interés de todos los legisladores.

“Me he encontrado con un Congreso que, desde un inicio, no me ha dado satisfacción. En palabras simples, presenté mociones y proyectos de ley, pero no las agendan”, agregó.

También te puede interesar: Mirtha Vásquez critica frase polémica de Alva: “200 años después, aún nos cuesta aceptar que somos un país multicultural”

Más noticias en Exitosa: