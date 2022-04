Pasión Dávila desmiente a Waldemar Cerrón y aclara que no se ha retirado el proyecto para recortar mandato presidencial y congresal

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre (PL), Pasión Dávila, desmintió al vocero de su bancada, Waldemar Cerrón, y aclaró que no ha retirado el proyecto de reforma constitucional que modifica el plazo del mandato del presidente, vicepresidente y congresistas hasta el 2023.

En la previa, Cerrón Rojas anunció – a una radio local – que la iniciativa legislativa había sido retirada.

Al respecto, Dávila, del bloque magisterial de Perú Libre, señaló que su proyecto de ley sigue firme. Acotó que, si no cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada, recabará las firmas de otros congresistas.

“Yo no he retirado (la iniciativa), sigo pendiente del trámite. Si ellos (Perú Libre) determinan otra posición, yo continuaré la gestión e iré buscando a otros congresistas”, manifestó.

En esa línea, explicó que presentó la iniciativa legislativa al considerar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no han estado a la altura del cargo, sobre todo el Congreso que “todos los días” pide vacancia o recortes del mandato presidencial.

“Todos los días es vacancia, acusación constitucional o recorte de mandato. No hay día en que no dejen en paz al presidente, entonces no hay un mérito para quedarnos. O nos vamos todos o, en todo caso, todos nos ponemos a trabajar en favor del país”, manifestó.

Cabe precisar que la iniciativa parlamentaria plantea que el jefe de Estado solo permanezca en el cargo hasta el 28 de julio del 2023; mientras que los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarían su representación el 26 de julio de 2023.

