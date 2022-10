Pasión Dávila: “Convoco a toda la población para que venga a defender la democracia como corresponde”

En entrevista para Exitosa, el congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, convocó a la población a una “movilización pacífica” a favor del presidente Pedro Castillo. Mencionó que hay muchos ciudadanos dispuestos a defender al “gobierno del pueblo”.

“Yo estoy convocando a toda la población para que venga a defender la democracia como corresponde. Al gobierno del pueblo, defiéndanlo. Eso sí, lo digo en donde sea, pero democráticamente y en una posición civilizada”, declaró en diálogo con Manuel Rosas.

También puedes leer: Defensoría pide a Pedro Castillo respetar libertad de expresión tras discurso contra periodistas

El legislador se refirió a la tercera moción de vacancia presidencial, que promueve la oposición, y consideró que se trata de un pedido “irresponsable”, pues coloca al país “en vilo”. Indicó también que existe un grupo de congresistas que solo se ha enfocado en destituir al jefe de Estado “desde el primer día” que llegaron al poder.

“Es la única tarea que tienen ellos. Hasta ahora no han propuesto ninguna ley interesante. Es un juego y un atraso más“, dijo sobre el eventual proceso de vacancia contra Castillo Terrones.

La moción de vacancia, que presentó el legislador no agrupado Edward Málaga, se basa en las investigaciones que inició la Fiscalía contra el presidente. No obstante, Pasión Dávila consideró que no hay “ninguna prueba” contra Pedro Castillo en las seis investigaciones que afronta. También aseveró que “no le cree” a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“A esa fiscal no le confío nada porque está politizando. Una fiscal debe merecerse respeto y tener un valor intachable, debe ser una persona que demuestra respeto de toda nuestra sociedad, pero esta fiscal tiene una hermana que ha liberado narcotraficantes. ¿Entonces qué confianza voy a tener?”, agregó.

El legislador del Bloque Magisterial dijo confiar en la inocencia del presidente Pedro Castillo y calificó a los funcionarios cuestionados y prófugos de la justicia como “ratas”. “Hay ratas que lo rodean a veces al presidente (…) Rata es Bruno Pacheco”, expresó en referencia al exsecretario general de Palacio de Gobierno.

Mira el video

También te puede interesar: María Agüero: “Hoy pretenden interpretar la Constitución para favorecer al golpe de Estado”

Más noticias en Exitosa: