“Pasé injustamente 6 años en prisión por el delito de terrorismo”: hombre que recibió indulto brinda su testimonio

Luis Alberto Rojas López es uno de los ciudadanos que recibió el indulto gracias a la Comisión Ad-Hoc del padre Hubert Lanssiers, la cual estuvo a cargo de calificar, evaluar y recomendar indultos y derechos de gracia a los procesados o condenados por delitos de terrorismo desde 1996.

“Estuve casi 6 años en la cárcel injustamente por el delito de terrorismo, sin haber cometido el delito, sin haber matado a nadie, sin haber participado en nada. Fui injustamente sentenciado a 8 años de prisión“, lamentó Rojas López en entrevista para Exitosa.

“Me llevó la Dircote”

El hombre recordó que fue acusado por terrorismo cuando vivía en el pueblo de Tocache (Pucallpa). Precisó que en los alrededores de este lugar habitaban personas que pertenecían a las filas de Sendero Luminoso, a quienes ya conocía porque “habían crecido en ese pueblo” junto con él.

“Él [un integrante de Sendero] me saludó porque me conocía, ya que vivíamos en ese pueblo. Recuerdo que luego él se fue y volvió a regresar al rato, pero no regresó solo, sino que llegó con más de 60 policías de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote)“, narró.

Rojas López detalló que fue apresado y una vez en la comisaría identificó al terrorista y le preguntó por qué lo había acusado de terrorismo.

“¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué has hecho esto conmigo?, le dije. Él [terrorista] me dijo: ‘Yo hice esto porque tenía que ‘tirar dedo’. Tenía que jalar a 50 personas para salir en libertad‘”, relató.

El hombre, natural de Rioja (San Martín), señaló que, de esta manera, terminó en la cárcel y condenado a 8 años de prisión “por el simple hecho de vivir en ese pueblo”, puesto que lo acusaron sin pruebas y solo con el testimonio de un senderista que buscaba salir en libertad.

“Me indultó Valentín Paniagua”

Tras ingresar al Penal de Huamancaca (Huancayo) , el hombre pidió ayuda a su defensa legal y presentó un recurso para ser indultado. Sin embargo, en más de cinco años no obtuvo respuesta y se resignó a cumplir la condena.

“Cuando ya faltaba poco para cumplir seis años, me sorprendieron con una noticia en la puerta... No puedo hablar, perdónenme. (…) Cuando me avisaron que ya era libre, me despedí de mis compañeros y gracias a Dios que me ha bendecido bastante”, dijo Rojas López con voz entrecortada al recordar el día que le otorgaron el indulto durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Esto luego que la comisión del padre Lanssiers encontrara que no habían razones para su encarcelamiento.

Rojas López mencionó que durante su estadía en el penal se encontró con demás personas que se encuentran presas hasta el día de hoy, quienes están “acusados de terrorismo injustamente”.

“Los de Sendero en los pueblos (amenazaban) diciendo ‘colabórame con arroz, con víveres’, y simplemente por brindar un saco de arroz mucha gente ha sido encarcelada por 20 años. No es dable”, añadió.

Indicó, además, que en la cárcel aprendió a realizar artesanías, por lo que ahora se dedica a vender este tipo de artículos en la ciudad de Iquitos.

