Partido Morado sobre moción de vacancia: “Desestabilizaría aún más situación de la pandemia”

El vocero de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, advirtió –este miércoles– que la moción de vacancia presidencial desde un sector del Congreso de la República desestabilizaría aún más la situación que atraviesa el país, en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19.



En diálogo con una agencia nacional, el legislador aseveró que su agrupación política considera que la justicia y las investigaciones deben seguir su curso, en el contexto de los plazos establecidos, tanto en la Constitución como en la ley.

“No hemos apoyado la moción, consideramos que esta desestabilizaría aún más la difícil situación económica, social, política y de salud que vivimos. Estamos en un momento crítico”, expresó.

En ese sentido, el parlamentario indicó que la propuesta no es sensata ni meditada, sino producto de una reacción intempestiva, en medio de una próxima campaña electoral y a falta de pocos meses para un cambio transitorio de gobierno.

“A pocos meses del 28 de julio querer cambiar un presidente, tener un nuevo Consejo de Ministros, en plena campaña y con una carga legislativa tan grande, no lo veo sensato“, precisó.

En Contra

De esa forma, el Partido Morado se sumó al grupo de bancadas que están en contra la moción presentada por Unión por el Perú (UPP) que, para su presentación, contó con las firmas de ciertos congresistas del Frente Amplio y Podemos Perú.

Asimismo, las agrupaciones políticas como Somos Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular, anunciaron que no apoyarán la mencionada iniciativa.

Cabe precisar que el, presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó para mañana a la Junta de Portavoces a fin de evaluar la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, presentada ayer, por la noche, ante los cuestionamientos por presuntos sobornos de parte del consorcio Obrainsa.

Vacancia

Tras la presentación de la moción, el Parlamento deberá sesionar para ver si se admite o no a debate el pedido de vacancia contra el Presidente de la República. Según el reglamento del Congreso, se necesita el 40 % de los votos a favor, 52 votos, para debatir y votar la moción de vacancia.

Si se consiguen los 52 votos, para que se apruebe la vacancia y el mandatario renuncie a su cargo, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos.

Como se recuerda, el pasado 18 de septiembre, con 78 votos en contra, 32 votos a favor y 15 abstenciones, el pleno del Congreso finalmente no alcanzó los votos necesarios para vacar del cargo al mandatario Vizcarra Cornejo.

