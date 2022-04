Paro de transportistas: Congreso lamenta muerte de adolescente en Huancayo

El Congreso de la República se pronunció ante los graves acontecimientos ocurridos en el país, entre ello la muerte de un menor de edad como consecuencia de las protestas de transportistas y agricultores, y manifestaron lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente la muerte de un adolescente de 13 años a consecuencia de los graves hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Huancayo.

2. La institución realiza diversas acciones que, desde nuestras facultades, impulsan el diálogo para encontrar consensos a las demandas presentadas por los transportistas. Desde los primeros días de paro, diversos congresistas se han trasladado a la zona de conflicto para escuchar a la ciudadanía y exigir al Ejecutivo actuar de forma rápida.

3. En esa línea, la presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva Prieto, ha convocado a una sesión virtual de la Junta de Portavoces de emergencia para mañana a las 10:30 horas, con un único punto de agenda referido a la situación de crisis que se vive en varias regiones del país, y proponer medidas desde el Congreso.

4. El Congreso de la República reafirma su voluntad de sumar esfuerzos para que, a través del diálogo y propuestas de soluciones viables en el tiempo se garanticen respuestas a las demandas planteadas por transportistas, agricultores y público en general, que vienen siendo duramente golpeados por el Gobierno.

5. Mantenemos los canales abiertos con la población para recuperar el clima de paz social que requiere el país y garantizar la democracia y el bienestar de los peruanos.

Gobierno anuncia tregua de 5 días con sectores de agricultura y transporte

Durante el sexto día del paro de transportistas y agricultores, el ministro Roberto Sánchez anunció -tras entablar mesa de diálogo con los manifestantes e informar una serie de medidas- que llegó a un acuerdo de 5 días de tregua con el sector agrario y que el sector transporte levantará el paro.

“Tregua paro agrario, 5 días, se levanta paro de transporte de carga pesada. También suspensión ISC a combustibles (6 meses). Eliminación temporal IGV a pollo, fideos, harina arroz”, indicó el titular del Mincetur mediante su cuenta oficial de Twitter.

En diálogo con Exitosa, el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que se había suscrito un con los agricultores una tregua del paro por 5 días. “Es contundente el acta lograda con los transportistas de carga pesada para que liberen la carretera”, añadió.

“Hay de un grupo de dirigentes; unos representan una u otra organización. Esto es un punto de partida para dialogar con otros sectores”, explicó el ministro tras ser consultado por las pocas firmas que estaban incluidas en las actas.

Dirigentes niegan acuerdos con el Gobierno

Previo al anuncio del Gobierno, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de algunos dirigentes presentes en la zona, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

