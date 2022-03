Paro de transportistas cobra su primera víctima mortal en la ciudad de Huancayo

Por segundo día consecutivo, los transportistas de carga pesada acataron el paro nacional indefinido bloqueando vías en varias carreteras del país y ya cobró su primera víctima mortal. En Huancayo, la quema de llantas impidió el pase de vehículos en la carretera central, a la altura del distrito de San Jerónimo de Tunán.

A su vez, una mujer que apoyaba el paro de transporte murió atropellada por una camioneta que intentaba pasar por la zona bloqueada en Concepción. El conductor del vehículo, Hans Roberto Jon Ore (31) fue detenido por la Policía. Entre tanto, los manifestantes atacaron su camioneta e intentaron prenderle fuego.

“La paralización es indefinida. Hasta que el gobierno no cumpla los 7 petitorios que estamos pidiendo, no vamos a levantar el paro […] Si no cumplen con los 7 puntos, no vamos a levantar”, dijo en entrevista para Exitosa, Jorge Rosas, dirigente del Gremio de Transportistas y Conductores del Perú (GTC).

Áncash

En Áncash, los manifestantes que protestan por el alza del precio del combustible, invadieron la vía en el kilómetro 380 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del cementerio en Casma. Sin embargo, dejaron pasar unidades particulares pequeñas.

Arequipa

Por otro lado, en Arequipa, 14 camiones con verduras están a punto de malograrse debido al paro. Víctor Gayme Romero es un agricultor y transportista que cargó en su camión 10 toneladas de tomate desde El Pedregal. Él indicó que respalda la huelga. No obstante, se encuentra preocupado porque su cargamento podría malograrse si es que no llega al mercado mayorista Acomare.

Gayme estimó que, en promedio, cada camión transporta entre 10 a 15 toneladas de productos. Esta carga está valorizada entre S/ 15.000 a S/ 20.000.

