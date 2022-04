Paro de transportistas | “Al presidente y al Congreso no les importamos”, indica manifestante en Jauja

Durante el quinto día del paro de transportistas, bloqueo de carreteras y protestas ciudadanas en distintas regiones del país, las cámaras de Exitosa recogieron el testimonio de varios manifestantes en Juauja, quienes salieron a las vías portando en manos ollas y balones de gal, en señal de protesta al alza de los precios.

“Soy un ama de casa, el costo de vida es muy caro, el gas está 70 soles. Salimos a protestar con las ollas y los balones de gas porque cocinar es muy caro y más en los distritos en donde el Estado nos tiene abandonados. No hay presencia de nuestros líderes. Ya llevamos 5 días de paro, día y noche cocinando lo que tenemos. Al presidente, a los ministros y al congreso no les importamos nada, no sé para qué tenemos Congreso si no nos hacen valer nuestros derechos”, señaló a Exitosa la indignada ama de casa.

Luego, cuestionó al jefe de Estado quien indicó que habría transportistas que habían salido a protestar porque les habían pagado. “El presidente nos llamó cabecillas, soy ama de casa y salgo por necesidad, no tenemos oportunidades de trabajo. Al gobierno le pedimos que nos escuche y nos dé una solución, que baje el gas, los alimentos, el combustible. La vida es muy cara. Pedimos presencia de los ministros”, añadió.

Otro participante de las protestas señaló que el pueblo se había cansado de esperar soluciones y que nada cambie. “Estamos cansados de gobiernos y Congresos corruptos”, indicó.

QUINTO DÍA DE PARO NACIONAL

Por cuarto quinto día consecutivo, los transportistas de carga pesada continúan acatando un paro indefinido en protesta por el alza del precio del combustible, entre otras demandas, mientras que el presidente Pedro Castillo hizo un llamado para levantar la medida de fuerza.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) dio a conocer que son ocho las regiones que están siendo más afectadas por el bloqueo de carreteras. De acuerdo a un boletín publicado por la Sutran, a través de sus redes sociales, las regiones más afectadas por el bloqueo de vías nacionales son Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Arequipa, Apurímac y Puno.

Quienes protestan han decidido mantener la medida de fuerza pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a acuerdos con la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación de Transportistas del Perú para levantar el paro indefinido de transportistas de carga pesada a nivel nacional.

Entretanto, el presidente Pedro Castillo invocó a los transportistas a levantar el paro que acatan desde el lunes 28. “Hay un área de PCM donde nuestro premier está dispuesto a conducirse a la zona. Hago un llamado a deponer esta actitud porque los más perjudicados son la comunidad”, aseveró Castillo

