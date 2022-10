Paredes: OEA no solo conocerá la crisis de corrupción, sino también el riesgo de no respetar una sucesión presidencial

La congresista de la bancada de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, se pronunció a favor de la decisión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana y enviar un grupo de alto nivel para evaluar la situación del país.

En esa línea, la parlamentaria indicó que esto no solo permitirá conocer la crisis de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Castillo, sino también el “riesgo social de no respetar una sucesión presidencial”, al no aprobar los proyectos de ley que plantean un adelanto de elecciones.

“En buena hora que venga un grupo de alto nivel de la OEA. No sólo conocerá la crisis de corrupción que afecta al gobierno, sino también el riesgo social de no respetar una sucesión presidencial que permita un adelanto de elecciones con reformas. Hacia un gobierno de transición”, escribió en su cuenta de Twitter.

En buena hora q venga un grupo de alto nivel de la @OEA_oficial. No sólo conocerá la crisis de corrupción q afecta al gobierno, sino también el riesgo social de no respetar una sucesión presidencial q permita un #AdelantoDeElecciones con reformas. #HaciaUnGobiernoDeTransición.🇵🇪 https://t.co/Awq4kCBnxN — Susel Paredes (@suselparedes) October 20, 2022

También puedes leer | Félix Chero: “Saludo la resolución de la OEA de expresar su respaldo y solidaridad al Gobierno”

En otro momento, la congresista Sigrid Bazán cuestionó que la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), haya “dejado de lado” la iniciativa de adelanto de elecciones generales.

Asimismo, consideró que la vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, no la plantean como “una salida a la crisis”.

“Existen dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución (que preside el fujimorismo) que se han dejado de lado. ¿No es evidente? La vacancia no la proponen como salida a la crisis. La proponen para salvarse ellos“, publicó más temprano la legisladora en su cuenta oficial de Twitter.

Más en Exitosa