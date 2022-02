Paredes: Funcionarios le han hecho la ‘camita’ al ministro Condori

En diálogo con Exitosa Te Escucha, el congresista de la bancada de Perú Libre, Álex Paredes, tildó de infundados los cuestionamientos que ha recibido y que han derivado en una moción de interpelación a los Ministros de Salud y de Justicia, presentada por bancadas Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular que consta con nueve interrogantes.





“(La moción de interpelación) Es parte de los procedimientos parlamentarios a los cuales tienen derecho los congresistas, pero en específico no es lo adecuado en la búsqueda de tranquilidad de la población, que busca vivir en paz”, señaló inicialmente al ser consultado sobre las acusaciones que yacen sobre Hernán Condori y Ángel Ydelfonso Narro.





Asimismo, señaló que no dejan trabajar a los citados funcionarios y defendió al ministro Hernán Condori. “Esta situación recurrente de la observación de perfiles debe parar, si bien es cierto hay opiniones que deben ser consideradas, también hay que dejar trabajar a las personas, en el caso del Ministro de Salud se han dicho tantas cosas, pero no se muestran las pruebas de algunas denuncias que hayan terminado en sentencias en procesos sancionadosres y la presunción de inocencia se deja al margen”, manifestó escuetamente.

También puedes leer: Jorge Montoya: “Estamos preparando una moción de interpelación contra el ministro de Justicia

Al ser preguntado sobre el controvertido publirreportaje en el que se interpreta una intención de levantar la imagen del cuestionado funcionario y que estaría realizado con fondos del Banco Mundial y del Bancco Interamericano de Desarrollo, Paredes acusó a funcionarios de querer manchar la imagen del ministro.

“La verdad ha salido a la luz, esa responsabilidad no ha sido del ministro de salud, porque desde que ha ingresado, ha determinado austeridad, sin embargo hay funcionarios que nunca se cuestionan, como la persona que asumió el gasto del publirreportaje, debe ser expectorado (…) funcionarios han hecho una celada le han hecho la ‘camita’ para hacerlo quedar mal (…) no era el ministro, sino una funcionaria designada por el ex ministro Zevallos”, indicó.

Síguenos en redes sociales