Paredes: El Perú le dijo no a la bicameralidad en consulta ciudadana, pero el Congreso quiere imponerla

A través de sus redes sociales, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, señaló que el actual Congreso pretendía aprobar el regreso a la bicameralidad “a la carrera”, pese a que, en el referéndum del 2018, la ciudadanía le dijo que no a esta iniciativa.

“El Perú dijo no a la bicameralidad en consulta popular. Pero este Congreso busca imponerla a la carrera. El 85% de peruanos NO confía en este Congreso, 88% lo percibe corrupto. En esas condiciones, y sin un extenso debate nacional, la reforma entra de contrabando. No debe pasar”, escribió Susel Paredes en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, a inicios de junio, con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que plantea la reforma constitucional para reestablecer la bicameralidad en el Parlamento Nacional.

El dictamen, que reúne 16 proyectos de ley y que contempla la modificación de 51 artículos de la Carta Magna, será elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación.

“En el Pleno tiene que haber una maduración, un amplio debate con el aporte de los 130 congresistas sobre este tema tan importante para el retorno a la bicameralidad”, dijo Patricia Juárez (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento tras la aprobación de la propuesta.

Cabe precisar que este miércoles se oficializó la ampliación de la legislatura congresal hasta el 15 de julio. Según declaraciones de Maricarmen Alva, aún había temas importantes que tratar como el retorno a la bicameralidad.

