Para Amoretti a Castillo le espera una condena de hasta 35 años de cárcel

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Mario Amoretti aseguró que existen suficientes elementos de convicción para que el ex mandatario Pedro Castillo purgue prisión efectiva por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, a los que se le suma el de rebelión tras el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

“Yo creo que sí o sí va a haber una condena contra Pedro Castillo. Existen elementos suficientes para que sea objeto de una condena”, dijo el letrado.

Amoretti mencionó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso por los delitos de organización criminal, colusión con la finalidad de que la investigación preliminar contra el ex presidente se formalice demuestra elementos sólidos.

“Se les está imputando delitos graves como organización criminal que es hasta 15 años de pena privativa, la misma cantidad de años que colusión agravada, tráfico de influencias son máximo ocho años, a los que se suma el delito de rebelión que se castiga con cárcel con mínimo 10 años y máximo 20 años. Sumando los años de cárcel”, dijo.

Sin embargo, Amoretti explicó que, pese a que las sumas de años de cárcel contra Castillo Terrones superan los 50 años, según el Código Procesal Penal, la pena máxima puede ser hasta 35 años de cárcel.

El abogado destacó que, en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión existen declaraciones de varios colaboradores eficaces, mientras que en el delito de rebelión existe la flagrancia y un grado de tentativa.

ANTEJUICIO Y DELITOS DE FUNCIÓN

El abogado penalista Mario Amoretti respondió al Wilfredo Robles, quien asumía la defensa legal de Pedro Castillo, luego de que este señalara que no se respetó el antejuicio político ya que es una prerrogativa de su cliente como ex presidente de la Republica, antes que se dicte una prisión preventiva. “El antejucio político es para los delitos de función y el delito de

rebelión no lo es”, explicó Amoretti.



Sandro Balvín Saénz, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asumió oficialmente la defensa del golpista Pedro Castillo, en reemplazo de Wilfredo Robles. El letrado confía en la inocencia del ex mandatario y asegura que deslinda de todo pensamiento político.

