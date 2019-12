Papito gana S/ 500 con ‘La Gran Fortuna Exitosa’

La Gran Fortuna terminó, pero siguen llegando ganadores. Esta vez el afortunado es Christian Andrés Dueñas Velásquez (45), un cariñoso padre de familia que ganó nada más y nada menos que S/ 500. Completó la cartilla el último sábado, antes de Navidad, y cuenta que en un principio no lo podía creer.

“Le dije a mi esposa y no me creía hasta que lo vio. Luego vino mi hija del colegio y le pedí que verificara si era cierto. Allí recién me hice a la idea”, declaró emocionado. Fiel seguidor del diario Exitosa, empezó a jugar hace tres meses el concurso y en el tramo final, como un premio a su perseverancia, salió ‘forrado’.

Consultado sobre el uso que le dará al dinero, cuenta que espera solventar algunos gastos y, si se puede, viajar junto a su esposa y sus tres hijos de 25, 16 y 5 años por Año Nuevo. “A ver si me voy un rato con mi familia por Año Nuevo. Siempre vamos en esa semana a Huacho u otra playa del norte chico”, comentó.

En los últimos meses Diario y Radio Exitosa premiaron la preferencia de sus seguidores con tres autos cero kilómetros, miles de soles en efectivo y numerosos electrodomésticos.