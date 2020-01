El papa Francisco pidió disculpas públicamente por reprender a una mujer que lo jaló bruscamente del brazo. “Muchas veces perdemos la paciencia, también yo. Pido perdón por el mal ejemplo de ayer”, señaló desde la ventana del palacio apostólico y momentos antes del rezo del Ángelus.

VIDEO: An image of Pope Francis slapping his way free from the clutches of an admirer yesterday had social media abuzz with comments on the pontiff’s prompt riposte pic.twitter.com/5aHO0orbtN

— AFP news agency (@AFP) January 1, 2020