El papa Francisco realizó uno de los momentos más comentados en las redes sociales. El hecho ocurrió cuando se dirigía a saludar a los feligreses durante su visita a la plaza de San Pedro tras oficiar la última misa del 2019.

Lo que sucedió fue que una mujer en la multitud agarró la mano del sumo pontífice cuando estaba saludando a la gente y lo jaló bruscamente hacia ella, la reacción del papa Francisco fue de molestia y hasta se atrevió a lanzar algunos manotazos para que la creyente lo soltara.

Gracias al vídeo, podemos apreciar que el papa Francisco se aleja del lugar con cara de molestia e irritación. Los comentarios en las redes han estado divididos, ya que muchos apoyan al papa; sin embargo, otros tantos no ven con buenos ojos su reacción.

VIDEO: An image of Pope Francis slapping his way free from the clutches of an admirer yesterday had social media abuzz with comments on the pontiff’s prompt riposte pic.twitter.com/5aHO0orbtN

— AFP news agency (@AFP) January 1, 2020