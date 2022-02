Papa Francisco acudió a la embajada rusa para manifestar “su preocupación” por invasión a Ucrania

Atención. Este viernes, la oficina de prensa del Vaticano, informó que el papa Francisco acudió a la embajada de la Federación Rusa ante la Santa Sede, para manifestar “su preocupación” por la invasión que realizó dicho país a Ucrania, ocasionando muertes y heridos en la población local.





Según se informó el pontífice argentino se trasladó a la sede de la embajada rusa ante la Santa Sede, a pocos metros del Vaticano, para manifestarle al embajador Alexander Avdeev su “preocupación por la guerra” tras la invasión la madrugada del jueves de Ucrania por parte de tropas rusas, precisó el vocero papal.

Asimismo, los analistas consideran que el Papa habría intentado abrir una mediación en el conflicto entre Rusia y varios otros países por la invasión de Ucrania, por lo que también visitaría al embajador ucraniano ante la Santa Sede.





El Pontífice estuvo poco más de media hora en la delegación diplomática de Rusia, que se encuentra en María Fernanda Silva, en Vía della Conciliazione 10, a metros de Plaza San Pedro.

No obstante, la noticia no ha sido confirmada por la embajada rusa y el Vaticano no ha dado mayores detalles sobre el encuentro, pero se interpretaría que el Papa fue realizar una oferta de mediación por su parte.

Se debe recordar que el pasado miércoles, Francisco pidió “preservar al mundo de la locura de la guerra”, en numerosas ocasiones ha lanzado llamados a favor de la paz y contra la guerra.

Y el jueves, a pocas horas después del ataque a Ucrania por parte de las tropas rusas, el Vaticano consideró que “aún había espacio para negociar”, “para encontrar una salida pacífica al conflicto ruso-ucraniano”.

