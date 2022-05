Paolo Guerrero sobre Alianza Lima: “Se han contactado conmigo, sería un sueño para mí”

El delantero peruano, Paolo Guerrero, informó que Alianza Lima se contactó nuevamente con él para conversar sobre la posibilidad de añadirlo a las filas aliancistas, situación que lo pone muy contento pues “sería un sueño”.

A la salida de la Videna, luego de ser invitado por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, el artillero le contó a la prensa el más reciente acercamiento que tuvo con los representantes del cuadro blanquiazul. Guerrero dijo que no aparta ninguna oferta, que las está analizando para tomar una decisión en el futuro.

“Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí. Estoy analizando ofertas y vamos a ver que pasa”, dijo el capitán de la blanquirroja.

Con respecto a su participación con los convocados por Ricardo Gareca, el delantero se mostró muy positivo con la evolución que está mostrando poco a poco dentro del campo de juego, del cual estuvo lejos por más de cinco meses. Hoy fue parte del equipo nacional que enfrentó a la Sub-20 de Alianza Lima, con un resultado final de 3-1 en donde Guerrero anoto desde el punto penal.

“Hoy me sentí bien, volví a marcar de penal y eso me pone contento. Si estuviese hinchado no hubiese hecho el partido de práctica”, expresó el atacante, que jugó 35 minutos.

Sobre la posibilidad de ser tomado en cuenta en último momento por el entrenador de la selección, previo al viaja a Barcelona, Guerrero tomó una actitud más tranquila y dijo que ahora solo tiene la función de apoyar a sus compañeros.

“No he hablado con el profe, sabe que estoy entrenando, él ya dio la convocatoria, y yo prácticamente como que los ayudo, y entrenándome para ponerme bien. Voy a hacer barra a mis compañeros, como todo el país, y esperemos que clasifiquemos al Mundial que es lo más importante”, declaró.

