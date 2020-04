Paolo Guerrero participa en campaña contra coronavirus

La lucha contra el avance del coronavirus continúa. En el Perú y en todo el mundo. Dentro de ese panorama, se reconoce la labor que realizan los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Paolo Guerrero, al igual que la mayoría de peruanos, no escatimó elogios para los militares. En un video publicado en las redes del Ejército, una general que lleva el mismo apellido del goleador de la selección dio un mensaje al país: “La gente no hace caso: toma, sale y piensa que no le va a pasar nada. Pero como buena Guerrero, no me rindo tan fácil”.

Luego se le ve al delantero, quien lanza un mensaje de aliento. “Los Guerrero nunca nos rendimos, admiro tu valor y quiero decirte que esta guerra no la vamos a perder. ¡Fuerza Guerrero!”, señaló el ‘9’.

Su frustrado pase

Desde principios de año se comentó la posibilidad de que Paolo vaya a Boca Juniors, algo que al final no sucedió. Mariano Pernía, representante del jugador, explicó por qué no se concretó el pase. “Tenía todo acordado con Daniel Angelici (expresidente ‘xeneize’), pero después siguió la conversación con Juan Román Riquelme y no llegaron a un acuerdo económico.

Veo difícil que se reflote, es imposible ahora”, señaló. Bueno, seguro luego se arrepentirán de no contratarlo.