Paolo Guerrero negó acercamiento con Alianza Lima

Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, terminó con la ola de rumores que lo sitúan en Alianza Lima para esta temporada y negó que haya conversado con el cuadro íntimo. Incluso, el ex Inter de Brasil mostró incomodidad por que se viene “manoseando” su nombre y precisó que primero tiene que recuperarse al 100% para recién ver dónde va a jugar.





“No sé por qué están hablando de eso, hay una cortina de humo, se está manoseando mi nombre, no hay acercamiento con alianza, ellos no se han acercado, no hay conversación. Debe haber una cortina de humo porque se está manoseando mi nombre, me siento incomodo, me están involucrando…”

El delantero de la selección peruana cuestionó también que siempre se le haga la misma interrogante e indicó que cuando esté recuperado al 100% recién será cuando tome una decisión.





Como se conoce, una noticia remeció el ambiente deportivo de nuestro país esta semana. Según indicaron algunos medios locales, el ‘Depredador’ tendría un acuerdo con Alianza Lima y en los próximos días firmaría su contrato que sería por tres temporadas.

Incluso se dijo que al experimentado delantero le había seducido la idea de jugar la Copa Libertadores, además de ser campeón nacional con el equipo del que es hincha y con el que no pudo debutar a nivel profesional.

Cabe precisar que a fines del 2021, Guerrero no dio detalles sobre donde podría jugar el próximo año, aunque sí señaló que es casi imposible que pueda participar de la próxima fecha doble de Eliminatorias con la selección peruana, a disputarse a finales de enero e inicios de febrero.

“Estoy bien, recuperándome muy bien. Creo que voy bien, pero debo continuar trabajando, porque mi recuperación es a paso firme, tranquilo. Este año no voy a jugar, está claro, así que debo prepararme para el próximo año estar 100 puntos y no tener más problemas […] No creo estar para los partidos de Ecuador y Colombia. Mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma. Lo que más quiero es ya no tener problemas el próximo año y jugar tranquilo”, señaló en aquella ocasión.

