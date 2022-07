Paolo Guerrero desmintió que Alianza Lima le haya ofrecido 96 mil dólares mensuales

Paolo Guerrero salió con la pierna en alto para desmentir una supuesta cifra monetaria que habría rechazado para ponerse la camiseta de Alianza Lima.

También te puede interesar: ¡Vuelve a casa! Paolo Hurtado llegó a un acuerdo con Alianza Lima

“Esto, para mí, es una burla, una falta de respeto. No es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido”, inicio el comunicado del delantero nacional en sus redes sociales. Lo que incomodó al goleador es que se haya dicho que el club íntimo le haya ofrecido ganar 96 mil dólares mensuales.

El ‘Depredador’ mostró su molestia por la situación en la que lo habían colocado al lanzar una noticia que, confirmada por el mismo futbolista, era totalmente desacertada. Incluso, esto podría traerle problemas con los hinchas de Alianza Lima, el club de sus amores.

“Me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece. Solo le puedo decir

al hincha blanquiazul que no se deje llevar o manipular por este tipo de personas”, agregó el exjugador de Internacional de Porto Alegre. Guerrero insistió en negar aquella información y lamentó el trato de una parte de la prensa deportiva del Perú.

“Es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot). Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente falso. Triste, pero cierto”, escribió el atacante.

Como se sabe, Paolo Guerrero no llegará a Alianza Lima. En medio de esta noticia, se supo que Botafogo estaría interesado en el delantero peruano para este 2022.

Lo más visto en Exitosa