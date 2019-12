Paolo Guerrero confirma su equipo para la nueva temporada 2020

Nada más que decir. Paolo Guerrero terminó con las especulaciones de su posible traspaso a Boca Juniors, al afirmar que su único deseo es cumplir su contrato con Internacional de Brasil, en una conferencia de prensa organizada por una conocida marca de ropa deportiva.

“Tengo una clausula, pero hasta ahora pertenezco a Inter. Mi deseo es continuar. No hay nada concreto. (Lo de Boca Juniors) han sido rumores de la prensa y más del tema no puedo hablar porque no sé nada. Mi deseo es seguir en Inter el 2020”, manifestó el goleador.

El atacante se encuentra en nuestro país para pasar las fiestas de fin de año y también expresó que conversó con su nuevo entrenador. “Hablé con Eduardo Coudet y coincidimos en muchas cosas. Me sumo el 8 de enero a la pretemporada”, agregó.

El ‘Depredador’ ratificó que tuvo una conversación con Juan Román Riquelme, directivo xeneize, pero no con el fin de negociar su pase a Boca. “Invité a Riquelme a un partido benéfico, pero más no he hablado”, declaró el ‘9’, con lo cual se presume que su supuesta llegada al elenco azul y oro no fue más que una campaña política.

ACONSEJÓ A CUEVA

Por último, Guerrero contó que aconsejó a Christian Cueva y que desea volver a jugar en Alianza Lima. “El 2019 no fue un buen año para Cueva, pero ya hable con él y el 2020 debe reenfocarse en el fútbol. La selección lo necesita. Mi sueño es ser campeón con Alianza, por eso tengo como objetivo volver en algunos años”, finalizó.