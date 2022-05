Paolo Guerrero ansía jugar el repechaje con la selección: “Por Perú juego hasta cojo”

¡Palabra de capitán! Tras estar más de seis meses sin jugar, el delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, rompió su silencio en entrevista con FIFA Plus para dejarle un mensaje a Ricardo Gareca, previo a la convocatoria de jugadores para el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

El capitán histórico lleva su proceso de recuperación en Phoenix, bajo la supervisión del equipo de EXOS. A pesar de la distancia, el ‘Depredador’ habló sobre su deseo de volver a defender la casaquilla nacional y lo difícil que es no jugar al fútbol desde hace meses.

“El futbol es mi pasión, es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo”, confesó al periodista argentino Nicolás Rotnitzky.

Guerrero, quien nos ha dado más de una alegría en su paso por la ‘Blanquirroja’, aún mantiene la esperanza de figurar este 20 de mayo en la convocatoria del ‘Tigre’. Aunque reconoce que está pagando las consecuencias de una mala rehabilitación, recalca que por Perú jugaría “hasta cojo”.

“¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones, ¿por qué no?”, dijo.

En esa línea, el artillero nacional contó con resignación que aún no ha podido recuperar su nivel debido a una mala rehabilitación que lo perjudicó.

“Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo este tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de estar en las canchas nuevamente. Pero eso queda en el pasado: ahora quiero estar más fuerte que antes”, puntualizó.

