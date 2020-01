Paolo Guerrero: ¿Al final llegará a Boca Juniors?

Cuando parecía que la llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors no se concretaría, ayer otra vez el interés del club argentino por el atacante se reactivó, pese a que se desmintió que el técnico xeneize, Miguel Ángel Russo, había llamado al ‘Depredador’.

Ayer, el agente del atacante, Mariano Pernía, confirmó el interés real por nuestro compatriota.

En diálogo con TyC Sports, Pernía dijo lo siguiente: “El pase no está caído. Boca está buscando la mejor solución para que Paolo pueda venir. Miguel Ángel Russo y todo el mundo Boca quiere resolver el tema ya”.

Desde Buenos Aires también se informó que lo que único que pediría Paolo Guerrero para vestir la camiseta azul y oro es que se respete el tema económico del contrato que había arreglado en su momento con Nicolás Burdisso (exmanager xeneize).

En este sentido Boca no tendría problema, porque este viernes el TAS determinaría que los xeneizes reciban 10 millones de dólares como resarcimiento por el partido que jugaron en Madrid ante River Plate por la final de la Copa Libertadores 2018, debido a los incidentes en el estadio del club ‘Millonario’. El reclamo sería otorgar una compensación económica por haber perdido los premios por ganar el torneo y no jugar el Mundial de Clubes.

Hay que recordar que el libro de pases de la Superliga Argentina se cierra el 31 de enero, es decir, en ocho días.

MELÉNDEZ ASEGURA QUE ZAMBRANO SÍ SERÁ XENEIZE

Julio Meléndez, exzaguero nacional e ídolo de Boca Juniors, llegará muy pronto a Argentina, debido a que fue invitado por el club xeneize para ser parte de la presentación de Carlos Zambrano.

“Voy a estar con Carlos en la Bombonera para aconsejarlo, solo están esperando su pase. Me sentí muy emocionado cuando me llamaron de Buenos Aires para estar con él. Le deseo la mejor de las suertes, yo soy el más contento”, indicó Meléndez. Por otro lado, se sabe que Zambrano aún no puede firmar porque el Dinamo de Kiev todavía no envía su pase, ya que este club quiere que el defensa renuncie a los meses que le debe a cambio del transfer.

FARFÁN SE SOLIDARIZA CON VICTIMAS DE TRAGEDIA

A pesar de que Jefferson Farfán se encuentra en Málaga, España, haciendo la pretemporada con el Lokomotiv de Rusia, no es ajeno al actual momento que vive la población de Villa El Salvador, distrito donde vivió en su niñez, debido a que un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), causó un accidente que dejó como saldo un incendio que alcanzó a decenas de inmuebles cercanos al lugar, dos personas muertes y varios damnificados.

“Muchas fuerzas a toda la gente linda de Villa El Salvador. Mi barrio está pasando por un momento muy duro. Estaré atento. Fuerzas Villa”, indicó la ‘Foquita’ a través de su Instagram.