¡Pandemia mundial! ¡Caos económico mundial!

La organización mundial de la salud OMS, ha declarado oficialmente una pandemia global. Los países a nivel mundial están en alerta, y es que el coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave por sus siglas sars-cov-2, es un coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus conocido ahora como covid-19, inicialmente el virus fue llamado 2019-ncov (del inglés 2019-novel coronavirus), fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, china.

El panorama es caótico, mientras economistas, instituciones médicas y sociólogos (y agrego psicólogos), tienen claro lo que está por venir, los nuevos políticos de nuestro palacio legislativo poco o nada pueden hacer por generar algo de ayuda en esta pandemia, si no es que decidan tomar algunas medidas de urgencia y terminen empeorando la situación social, económica y política del País, para muestra tenemos los sectores de reconstrucción de la corriente del niño en todo el litoral del norte y las ultimas emergencias en el sur de País por la fuertes lluvias, ni hablar de la epidemia del Dengue en el Oriente de nuestro País y es que ya con el historial de los eventos políticos, la falta de tecnología adecuada y capacidad tecnológica (por ejemplo China puede construir un mega hospital en 10 días totalmente operativo, mientras en Perú la construcción de un hospital de rango medio puede demorar décadas) , la poca experiencia en el manejo de este tipo de emergencias y la nula capacidad instalada para la contención de estos desastres (vemos en el sistema de salud actual que no hay capacidad de atención por falta de capacidad instalada llámese falta de hospitales, postas médicas, falta de instrumental y tecnología medica, falta de camas y unidades de uci, etc., y falta de especialistas en las áreas, y ni que habar de la falta de medicinas, una consulta o programación para cirugía puede tardar meses en nuestro sistema actual), la falta de técnicos y especialistas competentes en las áreas antes nombradas, y un largo etc, etc, etc; y la poca confianza de la gente en las autoridades (en este caso Perú) las realidades parecen que se mueven en un limbo de mundos paralelos de la Generación Z , porque en estos tiempos pareciera que vivimos en una serie de suspenso de Netflix, y es que lo cierto es que ninguno de los nombrados anteriormente hasta la fecha, tiene idea de cómo solucionar el problema o resguardar a la población en el caso del desastre que se avecina, Pero vayamos por partes,

LA ECONOMÍA

El banco central de EEUU, FED, anunció que ante el creciente riesgo económico que plantea el coronavirus, recorta su tasa de interés. Otros bancos se han movilizado, el Banco Central Europeo asegura que está dispuesto a tomar medidas.

La economía mundial está siendo afectada por las paralizaciones de las exportaciones e importaciones hacia algunas regiones de Asia donde están en cuarentena varias ciudades, para evitar el contagio de esta epidemia.

Según la agencia de noticias retve.es, a la fecha, El nuevo coronavirus COVID-19 ha infectado a más de 526.900 personas en 188 países del mundo, más de la mitad en Europa, que ya ha detectado más de 262.000 casos. La cifra de decesos en todo el mundo roza los 24.000 y la de los recuperados supera los 120.000. Estados Unidos es ya el país con más casos diagnosticados al superar los 82.000 casos, por encima de los 81.700 de China. España es el cuarto país más afectado del mundo, con más de 57.000 casos.

Italia y España han superado las muertes de China este mes de marzo y ya acumulan entre ambos países más de 12.000 fallecidos. La enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero, pero logró contener la propagación a mediados de marzo.

El pasado 16 de febrero Kristalina Georgieva, directora gerente del fondo monetario internacional, advirtió de que el crecimiento de la economía mundial, estimado en un 3,3% para este año, podría verse recortado entre un 0,1% y 0,2% por el coronavirus.

Perú, Chile y Colombia son las economías de Sudamérica que están a la cabeza de la estabilidad, mientras la economía de Brasil se ve afectada por los incidentes políticos de estos últimos años, igual sucede con Argentina, Bolivia y Chile.

Según el portal de noticias de la ONU, la contracción de la producción en China debido al covid-19 ya tiene un fuerte impacto en la actividad económica global. la fabricación de instrumentos de precisión, maquinaria, automóviles y equipo para la comunicación son los renglones más afectados hasta el momento, según una evaluación de la ONU.

La presencia del coronavirus covid-19 en china ha causado una pérdida estimada en 50.000 millones de dólares a la economía mundial, revela un estudio divulgado este miércoles por la conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo (unctad).

China ha sido el mayor exportador del mundo y una pieza clave de las cadenas de producción global a lo largo de las últimas dos décadas. Es un proveedor fundamental de bienes y componentes de automóviles, teléfonos celulares y equipo médico entre muchos otros productos.

La súbita desaceleración de la actividad económica china debida a las medidas implementadas para la contención del coronavirus coloca su producción en este momento en el nivel más bajo, con consecuencias mundiales que han llevado a los bancos centrales de varios países industrializados a bajar sus tasas interés en días recientes para afrontar el embate, estimular la economía y contrarrestar el pánico en los mercados financieros, que registran una caída continua en este periodo.

El estudio explica que, con la globalización económica de hoy, cualquier alteración en China se extendería fuera de sus fronteras incluso si el brote de COVID-19 se contuviera en el país. Su papel de proveedor de múltiples suministros para empresas en todo el mundo afecta irremediablemente las cadenas de valor regionales en Europa, América y Asia del Este.

Los países en vías de desarrollo que dependen de la venta de materias primas han recibido también un golpe muy intenso.

En la presentación de la evaluación en Ginebra, la jefa de la División de Materias Primas y Comercio Internacional de la UNCTAD, Pamela Coke-Hamilton, advirtió sobre lo que puede venir.

“Si la propagación del virus no se mitiga en el corto plazo, el impacto general en la economía global sería sustancial en términos de un retroceso muy negativo”, dijo.

China se ha convertido en la central manufacturera mundial de muchos sectores. Actualmente, cerca del 20% del comercio global de productos intermedios manufacturados se origina en China.

“Si el COVID-19 se saliera de control, veríamos cierres de fábricas no sólo en China, sino también en India, Estados Unidos y demás países. Ahí tendríamos un gran problema”, acotó Alessandro Nicita, de la misma División de la UNCTAD.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial afirmaron estar listos para ayudar a los países a encarar el desafío que significa el COVID-19.

“El fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y respuesta de salud de los países es vital para contener la propagación y los brotes futuros”, concluyeron el FMI y el Banco Mundial.

El cierre de fábricas en China, la restricción de movimientos de personas y bienes, la disminución de exportaciones, así como la caída de la demanda está provocando unos efectos en cadena a nivel mundial tanto en la industria como en el sector servicios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía mundial va a reducir su crecimiento en un 0,5% este año.

Frente a las últimas medidas adoptadas en Perú por la casa de gobierno SEGÚN el Decreto Supremo 044-2020 PCM, donde se declara estado de emergencia y Si tenemos en cuenta que Perú le vende a China más o menos el 30%-40% del total de lo que exporta al mundo y compra de China cerca del 40%-50% del total de lo que importa, tomemos nuestras precauciones, los más afectados serán las micro y pequeñas empresas.

Si hay algo que asimilar es que muchos países no están preparados para manejar una pandemia, las autoridades e instituciones públicas son tan débiles que terminaran excluyéndose de culpa ante la emergencia y preparando la siguiente cortina de humo para adormecer a los medios sociales.

LA HISTORIA SIN FIN

Mientras en Sudamérica, Colombia y Perú lideraban el crecimiento económico para el 2018-2019, seguido de Chile y Brasil; en los últimos meses del 2019 todo se vio afectado por la inestabilidad política que se vivió en varios países de Sudamérica, estos altibajos se vieron plasmados frente a una sociedad cada vez más reacia para aceptar errores políticos en un mundo donde se exige resultados y autoridades competentes que entiendan al ciudadano de a pie, todo esto sin hablar del éxodo que están siendo protagonistas los venezolanos que frente a la dura situación de su país, están migrando hacia diferentes países de Sudamérica entre ellos Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, etc. etc..

En Perú de manera paradójica y a pesar del crecimiento económico que se estableció gracias a la política impulsada en los años 90s y que ha venido creciendo de manera sostenible hasta nuestras fechas actuales, la remuneración mínima vital, se encuentra postergada de una homologación acorde a los precios de servicios y básicos y costo de vida actual, frente a la alza de los precios de servicios básicos consecutivamente año tras año, y al aumento del precio de las viviendas en el país, sin hablar del aumento de la gasolina, transporte y otros servicios.

Y es que el Perú sigue siendo desde hace años el octavo lugar entre los países de índice de remuneración mínima vital y detrás de países como Chile, Bolivia, argentina, etc., etc. estos países tienen una remuneración mínima vital mucho mayor, los economistas y los politólogos(ni que hablar de los parlamentarios) se han tapado los ojos para no ver el alza de servicios básicos y combustibles año tras año en algunos casos como la energía eléctrica en 10 años cerca del 400%, pero no obstante la RMV permanece congelada.

LA AMENAZA FANTASMA

Frente a todo lo que acontecía, sucedió lo impensable, una nueva amenaza fantasma volvía a resucitar de las sombras de los países de Asia, una epidemia mortal, conocida desde hace décadas como el coronavirus, volvía con una mutación mortal que hasta la fecha ya se ha llevado más de 4.000 vidas en varios países y amenaza con instalarse en Sudamérica.

En Perú, un país donde muchas regiones no cuentan con servicios de atención médica y que las postas medicas vienen sufriendo de una deficiencia o inexistencia de programas que puedan atender al ciudadano, y casi nula especialidad de atenciones.

Un reciente informe comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial advierte en tono sombrío que “el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte”.

El documento señala que el mundo se enfrenta a un creciente brote de enfermedades infecciosas: entre 2011 y 2018, la OMS registró 1483 brotes epidémicos en 172 países.

“Enfermedades propensas a epidemias como la influenza, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), el ébola, el zika, la peste, la fiebre amarilla y otros, son precursores de una nueva era de brotes de alto impacto y propagación rápida que se detectan con mayor frecuencia y son cada vez más difíciles de manejar”.

El análisis se hizo con base en el estudio de pandemias que han ocurrido en el pasado y la forma en que se atendieron esas crisis.

“Si es cierto el dicho de que ‘el pasado es el prólogo del futuro’, nos enfrentamos a una amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera“, apunta.

Como ejemplo del riesgo, el documento menciona la pandemia mundial de influenza de 1918 (también conocida como la gripe española), que enfermó a un tercio de la población mundial y mató a unos 50 millones de personas.

Esta catástrofe se vería facilitada en medio de una población que hoy es cuatro veces mayor a la de hace 100 años y que puede viajar a cualquier parte del mundo en menos de 36 horas.

Si esto llega a ocurrir, es fácil imaginarse las consecuencias: “Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas”, dice el documento.

Y no da tregua en su pronóstico: “El mundo no está preparado”.

¿De dónde surge este oscuro panorama y cómo un panel designado por la OMS llegó a esta conclusión?

DIVISIONES SOCIALES, PANICO Y ABANDONO

El informe fue redactado por la junta de vigilancia mundial de la preparación, un panel de expertos, políticos, jefes de organismos y líderes de la cruz roja y la media luna roja, convocado por la OMS y el banco mundial.

En este documento, la misión de la junta fue evaluar la capacidad del mundo para protegerse de las emergencias sanitarias, detectar los puntos débiles para atender estas emergencias y proponer estrategias de preparación.

Para su análisis, el grupo revisó lo ocurrido durante la pandemia de gripe h1n1 de 2009, en la que a nivel mundial murieron entre 150.000 y 570.000 personas durante el primer año que circuló el virus, según el centro para el control y prevención de enfermedades de EE.UU.

también revisaron el brote de ébola de 2014-2016 en áfrica, que a enero de 2016 había causado 11.315 muertes.

Su conclusión fue que muchos de los aprendizajes y recomendaciones que surgieron de esas crisis “se aplicaron de forma deficiente o no se aplicaron en absoluto“.

el panel afirma que no haber implementado esas recomendaciones ha llevado a “un ciclo de pánico y abandono”.

En el caso de una pandemia, colapsarían muchos sistemas nacionales de salud, particularmente en países menos desarrollados, advierten.

“la pobreza y la fragilidad exacerban los brotes de enfermedades infecciosas y ayudan a crear las condiciones para las pandemias”, afirmó Axel Van Trotsenburg, Director ejecutivo interino del Banco Mundial y miembro del panel, según recoge la agencia Reuters.

La investigación sostiene que otros factores que podrían empeorar la situación son la falta de confianza en las instituciones que se ve en muchos países y la circulación de información errónea que puede dificultar una comunicación efectiva para controlar la enfermedad.

el estudio también menciona que, si bien los desarrollos científicos y tecnológicos brindan nuevas herramientas que promueven la salud pública, también permiten que los microorganismos causantes de enfermedades sean diseñados o recreados en laboratorios.

“Una diseminación intencional (de los microorganismos) complicaría la respuesta al brote. además de la necesidad de decidir cómo afrontar el patógeno, deberían entrar en juego medidas de seguridad lo que limitaría la divulgación de información y fomentaría las divisiones sociales”, subraya.

Las decisiones de cómo atacar la infección implicaría discusiones relacionadas con la seguridad y el intercambio de información, algo que según los expertos fomentaría las divisiones sociales.

¿HAY SALIDA?

El reporte señala que el riesgo de propagación de infecciones crece debido a factores como la falta de acceso a servicios básicos de las comunidades de escasos recursos, el aumento de la población, el cambio climático y las migraciones.

Para mitigar esos riesgos, el panel recomendó una serie de “medidas urgentes” que deben tomarse a nivel global. Muchas de estas estrategias tienen que ver con que los gobiernos fortalezcan sus sistemas de respuestas y “estén preparados para lo peor” de manera coordinada.

RECUERDOS DEL FUTURO, “Los ojos de la oscuridad”

Si a todo esto Ud. todavía es escéptico, no se apresure todavía nos falta contarle que, en la década de los 80s, el escritor estadounidense Dean R. Koontz, publico su obra titulada en los ojos de la obscuridad, exactamente en el año 1981, en su obra habla de un virus nacido en los laboratorios militares del partido comunista chino de la ciudad de Wuhan que sería utilizado como arma química en caso de una guerra.

El autor Dean R. Koontz relató en una obra publicada en 1981, “Los ojos de la oscuridad”, la irrupción en el mundo del siglo XXI, concretamente “alrededor del año 2020”, de un arma biológica denominada “virus Wuhan-400”. Las alusiones a la epidemia aparecen en el capítulo 39 y forman parte de una trama secundaria de la historia.

Dean R. Koontz que, en su obra “Los ojos de la oscuridad”, se adelantó casi 40 años al brote de coronavirus. Es cierto, que con muchos matices. En su novela de terror describe cómo el gobierno Chino elabora un arma biológica: un virus mortal creado con 400 microorganismos en un laboratorio de alta seguridad ubicado en Wuhan. Y está ambientada en el año 2020. ¿Les suena?

En este caso el virus se llamó Wuhan-400, pero las características son muy diferentes a las del coronavirus, El Wuhan-400, según describe el libro “es un arma perfecta”.

Las redes sociales se han hecho eco de la extraordinaria coincidencia entre un pasaje de la novela ‘En los ojos de la oscuridad’ y la actual situación de emergencia sanitaria por el coronavirus chino.

El libro publicado hace casi 40 años, en 1981, por el escritor Dean Koontz habla de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, la misma donde se ha originado el coronavirus, y está ambientado en el año 2020. La trama incluye un plan del Partido Comunista chino para diseñar un arma biológica contra sus enemigos.

En la novela de terror, el arma es llamada ‘Wuhan-400’ y su fórmula se crea sobre una cepa de 400 microorganismos artificiales.

Afortunadamente, el virus que describe el libro es peor y más mortal que el Covid-19. En la novela, los contagiados se convierten en portadores del virus solo cuatro horas después de tomar contacto con el virus. Además, la mayor parte de los enfermos muere en menos de 24 horas. Además, la tasa de mortalidad del coronavirus es solo del 2%, mientras que con el ficticio ‘Wuhan-400’ nadie sobrevive.

El virus de la novela no puede sobrevivir durante más de un minuto fuera del organismo humano. Además, cuando el paciente muere, el ‘Wuhan-400’ muere con él.

EL PERU, LA ECONOMIA EN EL FUTURO CERCANO

“En las épocas que nos ha tocado vivir, el panorama económico en el corto plazo no es para nada alentador, hablamos de millones de profesionales independientes y millones de pequeñas y medianas empresas en el Perú, que se verán afectadas por esta Pandemia mundial, muchas empresas no llegarán a la mitad de año y deberán cerrar sus operaciones o declararse en bancarrota, y con ellas millones de trabajadores que son el soporte de un hogar, entre otros los segmentos más golpeados serán los de servicios profesionales independientes, de artesanía, pequeña industria, sector hotelería, turismo y restaurantes, entre otros.

Las medidas adoptadas por la casa de Gobierno y nuestro Presidente Martín Vizcarra, si bien han sido acertadas por haber adoptado una serie de medidas para salvaguardar la salud pública y declarar una medida de estado de emergencia en un tiempo adecuado (a diferencia de otros países que adoptaron tarde estas medidas y que ahora están pagando las consecuencias), medidas las cuales de por sí, ya han salvado miles de vidas en el territorio Peruano.

Pero a pesar de que en Perú estamos hasta la fecha en términos favorables en el panorama de Salud Publica en la lucha contra el COVID-19, a diferencia de algunos países, El Perú deberán afrontar un panorama económico desalentador en este 2020, y es que el costo económico de haber tomado estas medidas, es algo que debemos afrontar en este futuro cercano.

Todos los Peruanos y La Casa de Gobierno, tienen mucho por afrontar en estos próximos meses y es que el Presidente Martin Vizcarra necesita el apoyo de todos los peruanos en estos tiempos y tomar medidas urgentes, para la reactivación de la economía (y tratar de salvar al segmento de la pequeña empresa y el sector independiente), tomando el ejemplo de otros países que ya vienen ejecutando programas y fondos especiales para afrontar la crisis económica que dejara esta Pandemia del COVID-19.

El año 2020 será económicamente desfavorable para algunos países y desastroso para otros, En Perú Para hacer frente a la situación económica algunos sectores deben ser declarados en emergencia y crearse una planificación en conjunto de todas las carteras, la PCM tiene una gran responsabilidad y la historia definirá si lograran recuperar nuestra economía, para ello deben estar lideradas por profesionales competentes que puedan tener una visión clara con objetivos en común, además de impulsar la creación de nuevas carteras para apoyar a afrontar el trabajo duro que se viene para recuperar nuestra economía.

Otros países de los cuales se puede tomar ejemplos, están tomando medidas para condonar pagos y deudas de servicios básicos y asumiendo, bajo un fondo de emergencia especial, los créditos y alquileres durante el tiempo que dure el estado de emergencia, además se han condonado diversos pagos de derechos en diferentes instituciones públicas y además congelando los intereses de créditos con entidades financieras privadas, en otros casos ayudando a refinanciar o extender los plazos de pago del íntegro del capital de crédito hasta por 24 meses posteriores al termino de las cuarentena.

El trabajo de reingeniería económica de emergencia debe tomarse bajo la marcha, cuanto antes se implementen, tomaremos ventaja frente a la desaceleración de la economía actual, entre las medidas adoptadas deberán tomarse en cuenta la creación de subvenciones y subsidios extraordinarios de emergencia para algunos sectores de la micro y pequeña empresa, así como para el sector de profesionales independientes, ya que esto ayudara a incrementar la línea estadística en el tiempo frente a los presupuestos asignados para los programas sociales y los fondos asignados de ayuda a las poblaciones vulnerables, si esto sucede así nuestras pequeñas empresas se convertirán en el motor de recuperación de nuestra economía, Esto incluye la creación de incentivos, aumentar la inversión para la preparación ante emergencias y una reingeniería económica social que permita generar una simbiosis entre los diferentes estratos sociales, dinamizar el trabajo entre ellas con reglas y medidas claras y la eliminación de tributos o crear beneficios tributarios para la interacción de la sociedad y el segmento empresarial dentro de un esquema de emergencia y dentro de una competencia de mercado local con más asistencia del estado y no solo con un criterio recaudador como lo viene haciendo actualmente.

El estado debe sacrificar su ya conocida política recaudadora y cambiarlo por una política de desarrollo y principios bajo las cuales cada sector tratara de dar énfasis a los objetivos para lo cual han sido creados y no solo pensar en la recaudación, los municipios deben convertirse en actores de desarrollo local y promover la inclusión social y no solo actores de barreras burocráticas que evitan que el sector empresarial pueda crear nuevos puestos de trabajo (y otra vez valga la redundancia dejar de lado su política recaudadora como eje central de su razón de ser, sin ningún beneficio para la población a la cual se deben, ya que si bien se les consigno como gobiernos locales autónomos, esto nos resulta ilógico dentro de un organigrama político por cuanto se les asigna un presupuesto del Gobierno Central todos los años, entonces si reciben un presupuesto anual, No debería ser prioridad la recaudación de los ciudadanos ya que se duplicaría las condiciones y deberes entre los ciudadanos y la recaudación para el gobierno local y central), todo esto para que la recaudación de tributos vaya directamente hacia el gobierno central sin quedarse en los gobiernos locales, y es que el principio de creación de instituciones como los municipios , su espíritu de creación es el de administrar el buen desarrollo social de la comunidad y resolver las problemáticas en los diferentes segmentos en los que se desarrollen sus comunidades, y para eso ya tienen un presupuesto asignado por el gobierno central, tanto es así que si en este momento se hiciera una encuesta a todos los comercios locales de algún distrito o provincia sobre la asistencia por parte de su municipio o de sus autoridades para su negocio o empresa veremos que es nula y que los comerciantes están abandonados frente a desinformación burocrática o asistencia por parte de estas instituciones , las cuales solo visitan los negocios locales para poner multas o establecer nuevos requerimientos para sus licencias con poca por no decir nula asistencia para ayudar a los comerciantes, estas autoridades deben darse cuenta que de los impuestos que generan estas empresas y comercios son la base de los fondos que se les asigna como presupuesto para sus organismos e instituciones.

En resumen, en los meses que vienen las cadenas de valor en todos los segmentos económicos productivos y de comercio serán gravemente afectadas, La Casa de Gobierno deberá utilizar todas las herramientas financieras que puedan ayudar a detener el colapso tales como la emisión de bonos soberanos, entre otros, y las medidas a tomar deberán asumirse dentro de una estricta y rápida atención, a los procesos de reprogramación de créditos e intereses, para proteger el mercado de un colapso de acreedores , subsidios de urgencia de servicios básicos primarios, fondos de cobertura de créditos de estudios y viviendas, liberación de los fondos de CTS y suspensión de aportes AFP, además de la suspensión de contratos, ajustes salariales, despidos por causales de emergencia económica, eliminar las detracciones, así como los pagos de tributos por serenazgo y áreas verdes, además de la suspensión o eliminación del pago de arbitrios por servicios municipales, y la creación de fondos de salvación para las micro y pequeñas empresas canalizándolos por instituciones que representan estos sectores, entre otras medidas que la Casa de Gobierno, la PCM y el Presidente Martin Vizcarra, deberán promover para evitar las quiebras masivas en los meses venideros, una labor titánica que debe afrontar nuestro Presidente y es el momento que todos debemos comprometernos juntos y solidariamente por el Perú y por nuestras familias”,

