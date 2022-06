Pandemia hizo a Christian Meier regresar al mundo de la música

Sobre cuál es la esencia que trae este tema y en general su propuesta musical, el también actor señala que “la raíz es la misma y cuando me dieron ganas de escribir música la premisa fue irme atrás y a buscar qué fue lo que me motivó a escribir canciones”, añade.

Respecto a las motivaciones que lo llevan a escribir, el artista sostiene que “escribo sobre mí, sobre las cosas que veo, sobre las cosas que me motivan, que me ponen feliz o triste. He escrito sobre mis ganas de hacer música, sobre gente que he conocido. He tratado de no perder la esencia”.

