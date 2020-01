Palestina rechaza acuerdo de paz de Trump para Medio Oriente

El presidente palestino, Mahmud Abbás, calificó el plan de paz en Oriente Medio de Donald Trump como una “conspiración” y le dijo a él y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que los derechos de su pueblo “no están a la venta”.

“Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará”, dijo Mahmud Abbás en un discurso televisado.

Los comentarios del presidente palestino llegan después de que Trump anunciara su ‘acuerdo del siglo’ que prevé que Jerusalén sea “la capital indivisible” de Israel. La propuesta también contempla una solución de dos Estados: uno israelí y uno palestino, con la capital palestina en Jerusalén Este.

Abbás ve “imposible” que los palestinos “acepten un Estado sin Jerusalén” y expresó claramente que rechaza el documento propuesto: “‘No’, ‘no’, un gran ‘no’ al ‘acuerdo del siglo'”.

Posición israelí

Bajo el plan, la antigua capital de Jerusalén permanecerá unida bajo soberanía israelí y los sitios religiosos permanecerán abiertos a todo credo. Además, los asentamientos israelíes en Cisjordania serán reconocidos, a cambio de que durante los próximos 4 años su construcción sea congelada.

Netanyahu aclaró que la iniciativa impedirá el regreso a territorio israelí de los refugiados palestinos y contempla que EE.UU. “reconocerá los asentamientos como parte de Israel” y que los israelíes “mantendrán la soberanía sobre el valle del Jordán”.

Turquía impugna el plan

Turquía ha rechazado este martes el plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Medio Oriente como un intento de “robar tierras palestinas” y eliminar las perspectivas de establecer un Estado palestino junto a Israel, según recoge Reuters.

“Este plan es un plan de anexión que tiene como objetivo matar la solución de dos Estados y robar tierras palestinas”, comunicó el Ministerio de Exteriores turco, describiendo las propuestas de Trump como “nacidas muertas”.

Desacuerdo iraní

Irán está listo para oponerse al plan de paz entre Israel y Palestina que el presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este martes, según ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Seyyed Abbas Mousavi, a través de su cuenta en Twitter.

El vocero señaló que “dada la urgencia e importancia de la cuestión de Palestina y la enorme conspiración detrás del llamado ‘acuerdo del siglo’ [de EE.UU.] contra el mundo islámico”, Teherán está preparado para cooperar con otros países de la región, a pesar de tener discrepancias con algunas de estas naciones.