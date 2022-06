Palacios responde a Alva: “La Asamblea Constituyente le devuelve el poder de decisión al pueblo”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció tras la declaración de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, que se encargue de la redacción de una nueva Constitución Política del Perú, que reemplace la del 93.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria consideró que la actual Carta Magna ha “empobrecido” a los peruanos, “corrompido” a los Gobiernos que lideraron el país y “saqueado” los recursos naturales.

“La Asamblea Constituyente le devuelve el poder de decisión al pueblo, para acabar con la Constitución Política impuesta que por más de 30 años nos viene empobreciendo, corrompiendo a gobiernos y saqueando sus recursos naturales”, publicó la congresista Palacios en respuesta a lo declarado por la titular del Parlamento, Alva Prieto.

También puedes leer: Aníbal Torres sobre presunto audio entre Villaverde y Pacheco: “No es prueba para abrirle un proceso al presidente”

Cabe señalar que, la presidenta del Congreso consideró que, en los últimos días, las autoridades han realizado una “propaganda” de la Asamblea Constituyente en los Consejos de Ministros Descentralizados que se llevan a cabo en las diferentes regiones del país. En ese sentido, aseguró que una nueva Constitución “no sirve para nada”.

“Una nueva Constitución que no sirve para nada, que no da de comer, no da chamba y no para la olla de nadie de los que está acá”, declaró la presidenta del Legislativo.