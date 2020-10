Pakistán: atentado en escuela dejó 8 fallecidos y 136 heridos

Lamentable. Este martes, un atentado con una potente bomba dejó la fatídica cifra de 8 fallecidos y 136 heridos en una madrasa (escuela religiosa), Peshawar, en el noroeste de Pakistán, según informaron autoridades del país islámico.







El ataque ocurrió cuando se realizaba una clase sobre las enseñanzas del Islam. De acorde a las primeras investigaciones, el artefacto (contenía 5kg de xplosivos) se habría detonado minutos después de que alguien dejara una bolsa en el establecimiento.

Waqar Azeem, superintendente de la Policía de Pakistán, precisó que ocho personas perdieron la vida en el atentado, entre ellos un menor de edad. De todo los heridos, 50 han logrado ser dados de alta. Las imágenes mostradas por la televisión local muestran uno de los salones de la escuela totalmente destrozado; vidrios rotos, muebles deshechos y restos de sangre.





Uno de los heridos, Mohammad Saqib, de 24 años, relató que fue en el momento es que se estaba leyendo el Corán en el que oyeron un ruido fortísimo y luego empezaron los gritos de ayuda. “Alguien me ayudó y me puso en una ambulancia y me trajeron al hospital”, indicó.

Hay que destacar que el atentado en esta escuela sucede dos días después de la explosión de otra bomba en la ciudad suroeste de Quetta, donde tres personas perdieron la vida.

