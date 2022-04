Padres del menor fallecido en manifestaciones de Huancayo: “Castillo no escuchó al pueblo, la marcha continuó y por eso mi hijo murió”

Atención. Este domingo, en una cobertura exclusiva de Exitosa en Huancayo, se conversó con los padres del menor de iniciales B.J.P.L, quien falleció durante las protestas que se vienen realizando en esta región debido al incremento de precios de los productos y en contra del gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones para Exitosa, José Antonio Pumazunco, contó que su hijo le digo minutos antes de morir, que quería ir a la marcha para que su voz pueda ser escuchada como muchos de los jóvenes que estaban asistiendo a estas protestas.

“Me dijo antes de morir, que quería ir a sumarse a esta marcha porque quería que escuchen su voz, ya que aquí en Jauja hay poco trabajo. Muchos de acá se van a otros lugares. Si no hubiera paro, mi hijo hubiera seguido yendo a su colegio a estudiar”, manifestó.

En esa línea, contó que luego de iniciar el paro, la población había estado reclamando que el presidente Pedro Castillo los escuche para que esto pueda detener y solucionar todo mediante un diálogo, pero para los pobladores, esto nunca sucedió y se habría radicalizado la protesta.

“Por no haber escuchado el presidente Pedro Castillo, la marcha se alargó y pues también mi hijo llegó a perder la vida. Ahora no solo es acá en mi caso, también he escuchado que en otros lugares también se han reportado fallecidos por salir a protestar”, expresó.

Se debe recordar que el adolescente murió tras caer al río Yacus, en la provincia de Jauja. Él estaba huyendo de los enfrentamientos entre los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los manifestantes.

