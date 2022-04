Padres de joven herido en manifestaciones de Huancayo: “Por la culpa de Pedro Castillo, mi hijo ha perdido la vista”

Atención. Este lunes, en un reporte exclusivo de Exitosa desde Huancayo, se informó que los padres de Frayan Toribio Yaranga confirmaron que su hijo perdió el ojo derecho a causa de una bomba lacrimógena durante las manifestaciones realizadas en esta ciudad debido al alza de precios y culpan directamente al presidente Pedro Castillo.

Como se recuerda, Frayan era un joven que trabajaba en una mina local, y cuando inició las protestas en Huancayo el pasado sábado, él decidió unirse a la marcha para reclamar junto con vecinos de la zona, y lo que se indicó es que el hombre recibió un impacto en el ojo derecho.

En declaraciones para Exitosa, Toribio padre, confirmó que su hijo ya perdió su vista derecha y ahora se encuentra en peligro el ojo izquierdo y según lo que informan es que dentro sus ojos, el joven tiene sangre muerta, lo que complica la situación.

“Mi hijo es minero, es el sostén de nosotros, me dijo vamos a alzar la voz. Me dijo ahí está tu Pedro Castillo, cuando se fue a reclamar. Ahora yo quiero justicia, es inválido, quién nos va a ayudar, los ministros ni nadie viene a ayudarnos. No son capaces de apoyarnos para nada”, contó.

En esa línea, agregó que su hijo no estaba siendo atendido en un hospital local y por eso tuvo que llevarlo a una clínica, donde terminaron de confirmarle que ha perdido su ojo derecho.

De esta manera, sus padres piden ayuda y que se haga justicia. Informan que no se ha levantado el paro en Huancayo y que además, Pedro Castillo renuncie de inmediato asumiendo todo los muertos en esta ciudad.

“Yo quiero justicia, dónde está el ministro de Salud, donde está ese Castillo, que le dimos nuestro voto. Por su culpa de Pedro Castillo mi hijo está inválido, ha perdido su vista. Mi hijo era un trabajador, no era un delincuente”, expresó.

TRANSPORTISTAS

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al paro de transportistas y agricultores e indicó que su gestión tiene toda la intención de encaminar el desarrollo del país, así como de atender las reivindicaciones como parte del diálogo. “Convoco a la cordura y que dialoguemos por el bien del país”, puntualizó el mandatario.

Además, Castillo se refirió a la “mala interpretación” que tuvo el mensaje que dio en Piura y descartó que haya tenido una mala intención.

“Si hubo un malentendido o una mala interpretación en el mensaje que di en Piura, no lo hice con mala intención. Reconocemos a los legítimos dirigentes y buscamos encaminar legalmente que se promulgue una norma que respete la sindicalización”, afirmó.

Asimismo, señaló que le ha dado instrucciones a los ministros de Estado que se encontraban en Huancayo, en la región Junín, para que por medio del diálogo se den soluciones inmediatas a las demandas de los sectores que participan de estas movilizaciones. De igual manera aseguró que estará pendiente de la situación para que los compromisos establecidos se cumplan.

“Haré el seguimiento correspondiente para que los compromisos que están asumiendo los ministros en las actas, se cumplan”, añadió.

