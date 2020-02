Padres de Solsiret señalan que perdieron años de búsqueda por malos policías y fiscales

Foto: Miguel Paredes

Indignante. Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret, confesó su descuartizamiento y posterior desaparición de parte de su cuerpo, pero la familia – más allá de pedir que se esclarezcan los detalles del crimen – pide que los responsables paguen por el asesinato y la inoperancia institucional que les hizo perder años de investigación. Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, padres de Solsiret Rodríguez, señalan que algunos culpables se encontrarían en el interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP).

“Son tres años perdidos en la búsqueda de mi hija, el Ministerio Público nos negó hacer el trabajo de investigación, a pesar que en febrero del 2017 salió un resultado de geolocalización donde indicaba que el teléfono de mi hija el día 23, 24 y 25 estaban en (la av.) Colonial donde ella vivía, eso ya era un indicio, pero para todo el Ministerio Público eso no decía nada, no era un indicio”, explicó la madre en diálogo con Christian Hudtwalcker, en Exitosa.

Rosario Aybar señala que dos fiscales se negaron a investigar, a hacer su trabajo dejando que los años pasaran. ¿Y la Policía? La madre señala que encontró la misma resistencia a investigar el caso: “la Policía no cumplió ningún papel, si la fiscal lo ordena, lo hago, sino no lo hago. Había poca voluntad, solo tomaron fotos del Facebook de mi hija y lo pusieron en su informe, ¿eso es una investigación? Por la foto pareciera que estaba paseando con su amiga, eso dijeron. Pero esa foto era de un año antes, su misma pareja se la tomó hace un año”.

En esta línea, Carlos Rodríguez responsabilizó al superior Pastor Bocangel, al contar que cuando fueron a poner la denuncia en primera instancia no los quiso recibir la denuncia. Señaló que durante el proceso recibió duras expresiones de parte de esta persona para minimizar la desaparición de Solsiret. Tampoco quisieron tomar acciones sobre los sospechosos.

Según la versión de la familia, este mal elemento policial le dijo: “Su hija debe estar con la cabeza caliente. Se debe haber ido con otro”, esta insólita respuesta tuvo lugar en el Departamento de Investigación Criminal del Callao. Finalmente no aceptó la denuncia por la desaparición de Solsiret. Cuenta que insistieron para pedir que difundieran la alerta de la desaparición de la joven en las comisarías de Lima y el aeropuerto Jorge Chávez, pero al día siguiente corroboraron que no lo hicieron y que en otras comisarías no estaban enterado del caso. Señalan que jamás encontraron empatía en ellos.

Solsiret Rodríguez Aybar desapareció en agosto del 2016, tuvieron que pasar 4 años para que se confirmara que el cráneo y las extremidades de la víctima se encontraban escondidos en la casa de Andrea Aguirre Concha, pareja de Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret Rodríguez. La mujer confesó ante los agentes de la División de Homicidios de la Policía que se desmembró el cuerpo de la joven activista y se deshizo de algunas partes, todo en complicidad con Kevin Villanueva, cuñado de Solsiret. Los detalles se irán revelando, los años perdidos jamás se recuperarán.