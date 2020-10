Padre pide ayuda para que su hija pueda recibir inmunoterapia en España

Edwin Serrano es padre de una niña, de 7 años, que necesita recibir inmunoterapia en España para tratar el neuroblastoma que padece. Esto debido a que en el país no existen los tratamientos adecuados y su seguro oncológico no cubre traslados al extranjero.



Según el médico tratante de la menor, el neuroblastoma es un tipo de cáncer poco común en el Perú y Sudamérica, a diferencia de los países europeos, donde existen más casos.

“Ya tiene dos años tratándose acá [en Lima] con un seguro oncológico, pero lamentablemente no cubre el tratamiento para llevarla al extranjero […] Los doctores nos han dicho que este tipo de cáncer afecta a la médula, cerebros y huesos, se puede extender a varios órganos del cuerpo”, contó en diálogo con Manuel Díaz y Giovanna Díaz.

Diagnóstico tardío

Serrano, oriundo de Chiclayo, indicó que, debido a la poca información que se tiene en el país sobre la enfermedad, fue difícil hacerle un diagnóstico temprano a su hija. “Me decían que era reumatismo infantil, un montón de cosas, que no eran”.

Sin embargo, luego de meses de incógnita le lograron dar el diagnóstico correcto sobre su condición; pero, debido a la tardía detección, pasaron 5 meses, tiempo en el que la enfermedad avanzó y alcanzó el cuarto nivel.

“Cuando le detectan la condición, la derivaron al Hospital Almenara de EsSalud, donde el médico que nos atendió me dijo que no había mucho qué hacer, que si queríamos le hacían la quimioterapia, pero que no había muchas esperanzas”, contó acongojado el padre de familia.

Problemas burocráticos

La situación de su hija es delicada y requiere ser trasladada al extranjero para tratar su condición, Serrano ha exhortado a EsSalud para que atiendan su caso, pero desde la institución le han negado la solicitud debido a las deudas que, según el padre, tienen en el extranjero.

“Me dicen que ahora deben mucha plata [EsSalud] en todas las clínicas del extranjero, sobre todo en España y que, por el momento, no atienden casos internacionales”, expresó.

La pequeña, a su corta edad, ha demostrado ser toda una guerrera al resistir las difíciles sesiones de quimioterapia y radioterapia, y en caso de recibir la inmunoterapia tendría más posibilidades de vida.

Ayuda

Por último, el padre contó que desde el hospital San Juan de Dios de Barcelona (España) le piden 250 mil euros, por esa razón le pide a la población peruana que le apoyan en esta causa, pues – debido a la pandemia – no puede acudir a las respectivas ONG’s y entidades filantrópicas para que atiendan su caso.

Los interesados en apoyar a Serrano y su familia se pueden comunicar a los siguientes números: 936 -756 – 941 o al 991-599-129.

