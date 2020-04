La horma de mi zapato

Mi hijo me dijo: “Papá quiero entrar a trabajar contigo al estudio”. Tenía que practicar y grabar este cover de esta versión de Aca Seca Trio y, cómo suelo hacer de vez en cuando al acompañarme a trabajar, le hago ver que aunque me divierto mucho en mi trabajo, no es fácil, hay que practicar, ensayar, repetir, pulir los detalles una y otra y otra vez. Como todo en la vida cuesta paciencia, ensayo, esfuerzo y concentración, pero todo esto también puede tornarse divertido.¡Sus reacciones son lo máximo, tiene una memoria buenísima y ya sabía en qué partes me equivocaba! Se sentía con el deber de darme apoyo moral en esas secciones para no fallar, sentía que no podía irse y dejarme solo con ese lío. Comenzamos juntos y tenemos que salir juntos. ☺️

